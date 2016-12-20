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Судьи
Главный судья:
Роберт Кампка (Майнц)

Боруссия - Вольфсбург

20.12.2016, Вторник, 22:00 мск Менхенгладбах, стадион Боруссия-Парк Германия. Бундеслига, 16 тур Боруссия - Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2015/2016)
25 тур
5 марта, суббота 17:30 Вольфсбург 2:1 Боруссия
8 тур
3 октября, суббота 16:30 Боруссия 2:0 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2014/2015)
30 тур
26 апреля, воскресенье 18:30 Боруссия 1:0 Вольфсбург
13 тур
30 ноября, воскресенье 17:30 Вольфсбург 1:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2013/2014)
34 тур
10 мая, суббота 17:30 Вольфсбург 3:1 Боруссия
17 тур
22 декабря, воскресенье 18:30 Боруссия 2:2 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2012/2013)
31 тур
27 апреля, суббота 17:30 Вольфсбург 3:1 Боруссия
14 тур
28 ноября, среда 23:00 Боруссия 2:0 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2011/2012)
20 тур
4 февраля, суббота 18:30 Вольфсбург 0:0 Боруссия
3 тур
19 августа, пятница 22:30 Боруссия 4:1 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2010/2011)
24 тур
25 февраля, пятница 22:30 Вольфсбург 2:1 Боруссия
7 тур
2 октября, суббота 17:30 Боруссия 1:1 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2009/2010)
26 тур
13 марта, суббота 17:30 Боруссия 0:4 Вольфсбург
9 тур
18 октября, воскресенье 17:30 Вольфсбург 2:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2008/2009)
27 тур
11 апреля, суббота 17:30 Боруссия 1:2 Вольфсбург
10 тур
28 октября, вторник 22:00 Вольфсбург 3:0 Боруссия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 25 7 2 89:22 +67 82
2. РБ Лейпциг 34 20 7 7 66:39 +27 67
3. Боруссия Д 34 18 10 6 72:40 +32 64
4. Хоффенхайм 34 16 14 4 64:37 +27 62
5. Кельн 34 12 13 9 51:42 +9 49
6. Герта 34 15 4 15 43:47 -4 49
7. Фрайбург 34 14 6 14 42:60 -18 48
8. Вердер 34 13 6 15 61:64 -3 45
9. Боруссия М 34 12 9 13 45:49 -4 45
10. Шальке-04 34 11 10 13 45:40 +5 43
11. Айнтрахт Ф 34 11 9 14 36:43 -7 42
12. Байер 34 11 8 15 53:55 -2 41
13. Аугсбург 34 9 11 14 35:51 -16 38
14. Гамбург 34 10 8 16 33:61 -28 38
15. Майнц 34 10 7 17 44:55 -11 37
16. Вольфсбург 34 10 7 17 34:52 -18 37
17. Ингольштадт 34 8 8 18 36:57 -21 32
18. Дармштадт 34 7 4 23 28:63 -35 25
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