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Судьи
Главный судья:
Йохен Дреес (Майнц)

Гамбург - Шальке-04

20.12.2016, Вторник, 22:00 мск Гамбург, стадион Имтех Арена Трансляция: МАТЧ! АРЕНА Германия. Бундеслига, 16 тур Гамбург - Шальке-04
Германия. Бундеслига (2015/2016)
24 тур
2 марта, среда 22:00 Шальке-04 3:2 Гамбург
7 тур
26 сентября, суббота 19:30 Гамбург 0:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2014/2015)
34 тур
23 мая, суббота 16:30 Гамбург 2:0 Шальке-04
17 тур
20 декабря, суббота 17:30 Шальке-04 0:0 Гамбург
Германия. Бундеслига (2013/2014)
18 тур
26 января, воскресенье 20:30 Гамбург 0:3 Шальке-04
1 тур
11 августа, воскресенье 19:30 Шальке-04 3:3 Гамбург
Германия. Бундеслига (2012/2013)
31 тур
28 апреля, воскресенье 19:30 Шальке-04 4:1 Гамбург
14 тур
27 ноября, вторник 23:00 Гамбург 3:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2011/2012)
25 тур
11 марта, воскресенье 20:30 Шальке-04 3:1 Гамбург
8 тур
2 октября, воскресенье 19:30 Гамбург 1:2 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2010/2011)
18 тур
15 января, суббота 20:30 Шальке-04 0:1 Гамбург
1 тур
21 августа, суббота 20:30 Гамбург 2:1 Шальке-04
Товарищеские матчи 2010

31 июля, суббота 18:45 Шальке-04 2:1 Гамбург
Германия. Бундеслига (2009/2010)
27 тур
21 марта, воскресенье 17:30 Гамбург 2:2 Шальке-04
10 тур
25 октября, воскресенье 19:30 Шальке-04 3:3 Гамбург
Германия. Бундеслига (2008/2009)
25 тур
22 марта, воскресенье 19:00 Шальке-04 1:2 Гамбург
8 тур
19 октября, воскресенье 19:00 Гамбург 1:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2007/2008)
30 тур
26 апреля, суббота 17:30 Гамбург 0:1 Шальке-04
13 тур
10 ноября, суббота 17:30 Шальке-04 1:1 Гамбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 25 7 2 89:22 +67 82
2. РБ Лейпциг 34 20 7 7 66:39 +27 67
3. Боруссия Д 34 18 10 6 72:40 +32 64
4. Хоффенхайм 34 16 14 4 64:37 +27 62
5. Кельн 34 12 13 9 51:42 +9 49
6. Герта 34 15 4 15 43:47 -4 49
7. Фрайбург 34 14 6 14 42:60 -18 48
8. Вердер 34 13 6 15 61:64 -3 45
9. Боруссия М 34 12 9 13 45:49 -4 45
10. Шальке-04 34 11 10 13 45:40 +5 43
11. Айнтрахт Ф 34 11 9 14 36:43 -7 42
12. Байер 34 11 8 15 53:55 -2 41
13. Аугсбург 34 9 11 14 35:51 -16 38
14. Гамбург 34 10 8 16 33:61 -28 38
15. Майнц 34 10 7 17 44:55 -11 37
16. Вольфсбург 34 10 7 17 34:52 -18 37
17. Ингольштадт 34 8 8 18 36:57 -21 32
18. Дармштадт 34 7 4 23 28:63 -35 25
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