Вентура обсудит с Балотелли его возможное возвращение в сборную Италии

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура отметил, что намерен провести беседу с нападающим «Ниццы» Марио Балотелли на предмет его возвращения в состав национальной команды, под знамена которой игрок в последний раз призывался более двух лет назад.

«С уверенностью могу сказать, что намерен провести беседу с Балотелли о его возможном вызове в национальную команду. Тем не менее, не могу гарантировать, что он его получит. Его футбольные качества не подлежат сомнению, однако есть и другие, которые могут вызвать вопросы.

Все футболисты сборной Италии движутся в одном направлении и это определяет силу команды. Это касается каждого, не только Марио. Наш разговор не станет определяющим, когда я буду принимать решение о его приглашении в команду», – сказал Вентура.

В нынешнем сезоне Балотелли записал в свой актив 10 голов в 13-ти матчах во всех турнирах.