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  • Вентура обсудит с Балотелли его возможное возвращение в сборную Италии

Вентура обсудит с Балотелли его возможное возвращение в сборную Италии

19 декабря 2016, 18:51
2

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура отметил, что намерен провести беседу с нападающим «Ниццы» Марио Балотелли на предмет его возвращения в состав национальной команды, под знамена которой игрок в последний раз призывался более двух лет назад.

«С уверенностью могу сказать, что намерен провести беседу с Балотелли о его возможном вызове в национальную команду. Тем не менее, не могу гарантировать, что он его получит. Его футбольные качества не подлежат сомнению, однако есть и другие, которые могут вызвать вопросы.

Все футболисты сборной Италии движутся в одном направлении и это определяет силу команды. Это касается каждого, не только Марио. Наш разговор не станет определяющим, когда я буду принимать решение о его приглашении в команду», – сказал Вентура.

В нынешнем сезоне Балотелли записал в свой актив 10 голов в 13-ти матчах во всех турнирах.

Источник: Football Italia
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия Ницца Балотелли Марио Вентура Джампьеро
Комментарии (2)
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MrVanes-Zenit
1482166768
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Cant Stop
1482303376
надо брать, хотя бы в запас
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