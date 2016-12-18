ЦСКА за 4 миллиона мог приобрести Даббура, но в последний момент отказался платить

По информации «Бомбардира», ЦСКА во время летнего трансферного окна был близок к приобретению нападающего сборной Израиля Мунаса Даббура. Руководство армейцев согласовало с 24-летним форвардом условия личного контракта и предложило за футболиста 4 миллиона евро, однако в последний момент отказалось платить деньги.

В итоге экс-нападающий «Грассхоппера», за которого, по нашим данным, «Локомотив» предлагал 8 миллионов, перешел в «Зальцбург». В нынешнем сезоне игрок провел за «быков» в чемпионате Австрии 15 матчей, в которых забил два гола.