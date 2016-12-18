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  • ЦСКА за 4 миллиона мог приобрести Даббура, но в последний момент отказался платить

ЦСКА за 4 миллиона мог приобрести Даббура, но в последний момент отказался платить

18 декабря 2016, 21:22
8

По информации «Бомбардира», ЦСКА во время летнего трансферного окна был близок к приобретению нападающего сборной Израиля Мунаса Даббура. Руководство армейцев согласовало с 24-летним форвардом условия личного контракта и предложило за футболиста 4 миллиона евро, однако в последний момент отказалось платить деньги.

В итоге экс-нападающий «Грассхоппера», за которого, по нашим данным, «Локомотив» предлагал 8 миллионов, перешел в «Зальцбург». В нынешнем сезоне игрок провел за «быков» в чемпионате Австрии 15 матчей, в которых забил два гола.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Даббур Мунас
Комментарии (8)
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Бриг
1482085798
И что? Совсем новостей нет?
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Joko21
1482085940
да ладно. За 4млн. хотели его в ЦСКА отдать, а за 8 в Локо не отдали? Скандалы, интриги, расследования...
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Sedoyalc
1482088273
Да ладно вам))) сезон кончился))) надо же что-то писать)
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Фан666
1482088773
Ну и хрен с ним что не купили, балласт какой-то
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shurik45
1482090691
Бразильцев надо в команду,а не евреев.
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VITPO
1482105405
Вовремя одумались.
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cska-62
1482141166
В Австрии форвард за 15 матчей забил два гола...? Если бы он там забил 15 голов, то это мало бы о чём говорило, но два забитых там мяча говорят ОБО ВСЁМ! Повезло, похоже, ЦСКА... Ох, как повезло...! Не Селюк ли случайно очередной гешефт себе готовил?
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GM
1482142644
Летом писали, что он не захотел переходить в ЦСКА и ушел в Зальцбург. Пришла зима и все перевернулось. Локо еще суда приплели... Ох уж эти фантазии о днях прошедших.
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