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    Акинфеев: «Гончаренко? Это хорошее назначение»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал назначение на пост главного тренера московского клуба Виктора Гончаренко.

    «Думаю, не только я, но и все ребята восприняли это нормально. Мы понимали, что если что-то случится, то события развернутся именно таким образом. Виктор Михайлович трудился в нашем штабе, стал чемпионом России, до этого успешно тренировал БАТЭ, достаточно продуктивно работал в «Кубани», «Урале» и «Уфе».

    Пусть и не в самых топовых командах, пусть они на меня не обижаются, но все видели, как играли эти клубы при Гончаренко. И он сам признавался, что получил колоссальный опыт. Поэтому думаю, что это хорошее назначение. Но никто сейчас не может судить однозначно, все покажет только время.

    Как оценивать работу тренера? Победами. Здесь все на поверхности», – считает Акинфеев.

    Напомним, что Гончаренко сменил на посту главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого, которой принял решение покинуть столичный клуб из-за усталости от работы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2016 10:04
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 декабря 2016, 11:29

      Соберитесь, ребята! Остался не круг первенства, а лишь 13 игр. И это при том, что два матча второго круга с аутсайдерами РФПЛ, да ещё и дома, сыграны, то есть важных встреч с сильными соперниками осталось больше! Гончаренко выстроит командную игру, в чём я нисколько не сомневаюсь, но на поле играть ВАМ, а не ему! Получится догнать "Спартак" или не получится, не знаю, но бороться нужно!
      Как там в старом анекдоте про слова вождя народов: "Попытка - нэ пэтка! Правда, Берия?".

      6
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > cska-62 14 декабря 2016, 12:30

      Только уточню чуть-чуть: " ...! Правда, Лаврентий Павлович?".

      3
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    • ...
      Рейтинг: +122

      Zarandar_52 14 декабря 2016, 10:53

      Лучше судить по результату и не строить ложных надежд, чтобы потом не расстраиваться лишний раз.

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