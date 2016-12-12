Канерва сменил Баке на посту главного тренера сборной Финляндии

Футбольная ассоциация Финляндии на своем официальном сайте объявила о назначении Маркку Канерва на должность главного тренера национальной сборной. С 52-летним специалистом заключено соглашение сроком на три года. В этой должности Канерва сменил Ханса Баке, руководившего командой с конца лета 2015 года.

Под руководством Баке финнам удалось лишь дважды сыграть вничью в 12-ти встречах при 10-ти поражениях. В отборочном цикле к чемпионату мира-2018 Финляндия проиграла Украине (0:1), Хорватии (0:1) и Исландии (2:3), а единственное очко было заработано в матче с Косово (1:1).