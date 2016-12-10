Бундеслига. «Бавария» разгромила «Вольфсбург», «РБ Лейпциг» проиграл «Ингольштадту»

В матче 14-го тура Бундеслиги «Бавария» на своем поле благодаря дублю Роберта Левандовски одержала разгромную победу над «Вольфсбургом» со счетом 5:0. Таким образом, мюнхенский клуб набрал 33 очка и возглавил турнирную таблицу.
В других встречах игрового дня «РБ Лейпциг» потерпел минимальное поражение от «Ингольштадта» и упустил лидерство в чемпионате, дортмундская «Боруссия» уступила «Ингольштадту», «Гамбург» одолел «Аугсбург», «Фрайбург» вырвал победу над «Дармштадтом».
Чемпионат Германии. Бундеслига. 14-й тур
Бавария – Вольфсбург – 5:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Роббен, 18; 2:0 – Левандовски, 22; 3:0 – Левандовски, 58; 4:0 – Мюллер, 76; 5:0 – Коста, 86.
Гамбург – Аугсбург – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Костич, 68.
Удаления: Холтби, 44 – Кор, 66.
Ингольштадт – РБ Лейпциг – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Рожер, 12.
Удаление: Леки, 90+4 – нет.
Кельн – Боруссия Д – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Руднев, 28; 1:1 – Ройс, 90.
Удаление: Озкан, 90+4 – нет.
Фрайбург – Дармштадт – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Петерсен, 85 (с пенальти).