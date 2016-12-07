Тухель рассчитывает на множество голов в ворота «Реала»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель рассказал о готовности своих ключевых футболистов к матчу Лиги чемпионов против «Реала».

«Ройс вчера простудился. Он не готов на 100 процентов. Нужно учесть это. Перед матчем я приму окончательное решение. Конечно, было бы замечательно, если бы он появился в стартовом составе. Это уникальный игрок.

Обамеянг – великолепный игрок, который приносит команде и мне пользу. Без него мы не сможем достигнуть своих целей. Это высококлассный футболист. Всегда испытываешь давление, когда играешь на «Сантьяго Бернабеу», но ему нравится это давление. Часто в такой обстановке он показывает свой лучший футбол.

До сегодняшнего дня мы много забивали. И в этом матче постараемся тоже забить. Мы всегда к этому стремимся. Некоторые наши футболисты впервые играют в таком турнире, и здорово, что они часто поражают ворота. Мы всегда стараемся развлечь публику и намерены проявить себя с лучшей стороны. Нам по силам забить несколько раз. Я уверен в этом», – заявил Тухель.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» – «Боруссия» Дортмунд состоится в среду, 7 декабря, в 22:45 по московскому времени.