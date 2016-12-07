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Калачев завершил карьеру в сборной Белоруссии

7 декабря 2016, 09:05
5

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев решил дать дорогу молодым игрокам в сборной Белоруссии, завершив выступления за национальную команду.

«За страну я играю на протяжении 16 лет. Начинал еще в «молодежке», уровень уже тогда был высок, мы вышли на Евро в 2004-м. Это большой срок. Все эти годы во всех матчах я отдавался полностью, себя не жалел. Не вспомню ни одной игры, где бы не бился, не выкладывался. В плане результата, конечно, бывали неудачи, но я не могу себя упрекнуть. И вот решил подвести черту. Считаю, пришло время.

Я бы и сейчас, наверное, говорил другие слова, если бы отборочный цикл начали по-другому. Но старт не задался. А возраст у меня уже не детский. И раз турнирной мотивации нет, значит, нужно давать дорогу молодым», – сказал Калачев.

За свою карьеру 35-летний футболист провел в национальной команде 64 матча, в которых забил 10 голов. В этом году Калачев был признан лучшим игроком Белоруссии.

Источник: Pressball
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Ростов Беларусь Калачев Тимофей
Комментарии (5)
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hodyrev
1481094081
Заслуженно,в 35 лет закончить на мажорной ноте,теперь настраивайся на играх в Ростове!!!
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семёнычев
1481095874
честный человек-честный разговор-честный поступок... нет турнирной мотивации, а спустя рукава( или гетры) играть не может и не хочет....а какой тогда смысл бегать и закрывать дорожку какому-нибудь "белорусскому Азмуну"? за деньги? МОЛОДЕЦ!
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vgarakh
1481099183
Все Тимофей, теперь отдавайся полностью в играх за Ростов. Удачи тебе и спасибо за твою самоотверженность.
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Эрк
1481099485
Белорусский Кафу =)
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balaton78
1481110934
Мавр сделал свое дело,Мавр может уходить :)
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