Калачев завершил карьеру в сборной Белоруссии

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев решил дать дорогу молодым игрокам в сборной Белоруссии, завершив выступления за национальную команду.

«За страну я играю на протяжении 16 лет. Начинал еще в «молодежке», уровень уже тогда был высок, мы вышли на Евро в 2004-м. Это большой срок. Все эти годы во всех матчах я отдавался полностью, себя не жалел. Не вспомню ни одной игры, где бы не бился, не выкладывался. В плане результата, конечно, бывали неудачи, но я не могу себя упрекнуть. И вот решил подвести черту. Считаю, пришло время.

Я бы и сейчас, наверное, говорил другие слова, если бы отборочный цикл начали по-другому. Но старт не задался. А возраст у меня уже не детский. И раз турнирной мотивации нет, значит, нужно давать дорогу молодым», – сказал Калачев.

За свою карьеру 35-летний футболист провел в национальной команде 64 матча, в которых забил 10 голов. В этом году Калачев был признан лучшим игроком Белоруссии.