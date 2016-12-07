Рамселар: «В «Ростове» немало классных игроков»

Полузащитник ПСВ Барт Рамселар отметил, что его команда достойна была победы во встрече с «Ростовом» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов, но оборонительная игра соперника принесла результат ему.

«Мы создали много опасных моментов, в концовке соперник только оборонялся, но в результате именно он прошел дальше. Трибуны нам очень помогали, но удача была не на нашей стороне. «Ростов» играл очень плотно, в этой команде немало классных игроков.

Мы получили хороший опыт, особенно это касается меня, я молод и могу еще многому научиться. В этом смысле я могу собой гордиться, играть в Лиге чемпионов – просто потрясающе», – заявил Рамселар.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов ПСВ – «Ростов» закончился со счетом 0:0. Российская команда продолжит выступление весной в Лиге Европы.