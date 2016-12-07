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  • Лига чемпионов. «Ростов» удержал ничью в матче против ПСВ и вышел в Лигу Европы

Лига чемпионов. «Ростов» удержал ничью в матче против ПСВ и вышел в Лигу Европы

7 декабря 2016, 00:38
101

В рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ростов» сыграл вничью с ПСВ и вышел в плей-офф Лиги Европы, набрав пять очков. В другом матче «Бавария» с минимальным счетом обыграла «Атлетико». Единственный гол забил Роберт Левандовски.

Таким образом, «Атлетико» вышел из группы с первого места, «Бавария» заняла вторую позицию, «Ростов» закончил групповой этап на третьей строчке.

Лига Чемпионов. Групповой этап. Группа D. 6-й тур

ПСВ (Голландия) – Ростов (Россия) – 0:0

ПСВ: Зут, Изима-Мирен (Нарсинг, 76), Морено, Ариас (Перейро, 62), Швааб, Проппер, Де Йонг, Бренет, Рамселар, Зинченко (С.Де Йонг, 62), Бергвейн.

Ростов: Джанаев, Калачев (Терентьев, 80), Гранат, Полоз (Бухаров, 88), Нобоа, Азмун (Саид, 90), Мевля, Кудряшов, Навас, Гацкан, Ерохин.

Предупреждения: Бергвейн, 63 – Гранат, 40.

Бавария (Германия) – Атлетико (Испания) – 1:0 (1:0)

Гол: Левандовски, 28.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирная таблица Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Ростов ПСВ Бавария Атлетико Левандовски Роберт
Комментарии (101)
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Имя слишком известное
1481060475
Концовка просто огненная была! Поздравляю Ростов с выходом в 1/16 ЛЕ!
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Виталий1
1481060727
Давно я так не болел. И давно не видел такой Футбол в исполнении российского клуба. Ростову спасибо за хорошую игру, за результат, за полную самоотдачу на поле, ну и за баллы в российскую копилку. Ура! Порадовали!
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Munez89
1481061125
Хотелось бы отметить судью, отлично отсудил, красавчик просто!
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Garrincha58
1481061679
молодцы! и самое смешное команда бьется а на футболках до сих пор нет спонсора ну не позор ли нашим компаниям и богачам а спрашивается на кой РЖД тратит огромные бабки, а пользы ноль берите пример с ростовчан
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Par Mezan
1481061834
РСМ, косить чужие теплые поля намного тяжелее , чем окучивать свои замёрзшие... Но инструмент заточен правильно! Спасибо механизаторам, завгару и завхозу,- за прединфаркт и будущие битвы за урожай в ЛЕ !!! Поздравляю всех неравнодушных! Удачи. С ув.
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семёнычев
1481061912
ПАЦАНЫ! ЭТО ТОТ СЛУЧАЙ, КОГДА РОСТОВ ПРЫГНУЛ ВЫШЕ ГОЛОВЫ!!!!!! ПЕРВЫЙ ВЫХОД В ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ, РАЗБОР ЗАЩИТЫ ПЕРЕД ЛИГОЙ, ФИНАНСОВАЯ ЖОПА И В РЕЗУЛЬТАТЕ ВСЕГО- ТАКОЙ РОЕЗУЛЬТАТ!!!!!!! КРАСАВЦЫ ВСЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ДАЖЕ ПАПА ГУЙЕ!!!!!!
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Василий Зенитов
1481061980
молодцы Ростсельмаш
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spaike
1481062023
Ростов молодцы! Теперь еще бы ЦСКА не подкачал.
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семёнычев
1481062467
опять ждут АЯКСЫ, АНДЕРЛЕХТЫ....... НО УЖЕ ВЕСНОЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!! НО КОЛЛЕКТИВ УЖЕ НЕ ЧЕТА БАВАРИИ БУДЕТ!!!!!!!!!! БЕРДЫЕВУ ЗИМНЕЕ ОКОШКО БЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПОЛЬЗОЙ..... ВПЕРЁД РОСТОВ!!!!!!!!!!!!!!!
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eleng
1481064471
Ростов - "убийца голландцев" или что Ростову хорошо, то Аяксу и ПСВ - "смерть". С победой, респект команде.
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