Лига чемпионов. «Ростов» удержал ничью в матче против ПСВ и вышел в Лигу Европы

В рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ростов» сыграл вничью с ПСВ и вышел в плей-офф Лиги Европы, набрав пять очков. В другом матче «Бавария» с минимальным счетом обыграла «Атлетико». Единственный гол забил Роберт Левандовски.

Таким образом, «Атлетико» вышел из группы с первого места, «Бавария» заняла вторую позицию, «Ростов» закончил групповой этап на третьей строчке.

Лига Чемпионов. Групповой этап. Группа D. 6-й тур

ПСВ (Голландия) – Ростов (Россия) – 0:0

ПСВ: Зут, Изима-Мирен (Нарсинг, 76), Морено, Ариас (Перейро, 62), Швааб, Проппер, Де Йонг, Бренет, Рамселар, Зинченко (С.Де Йонг, 62), Бергвейн.

Ростов: Джанаев, Калачев (Терентьев, 80), Гранат, Полоз (Бухаров, 88), Нобоа, Азмун (Саид, 90), Мевля, Кудряшов, Навас, Гацкан, Ерохин.

Предупреждения: Бергвейн, 63 – Гранат, 40.

Бавария (Германия) – Атлетико (Испания) – 1:0 (1:0)

Гол: Левандовски, 28.

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