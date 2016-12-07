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Лига чемпионов
Бавария - Атлетико
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Судьи
Главный судья:
Клеман Турпен (Улинс)
Материалы
7 декабря 2016
08:32
Нойер: «У «Атлетико» было лишь два момента»
07:59
Фото
Левандовски посвятил гол беременной супруге
07:19
Коке рад, что «Атлетико» удалось выиграть группу в Лиге чемпионов
06:57
Гайтан: «Не получилось реализовать шансы у ворот «Баварии»
6 декабря 2016
07:50
Анчелотти: «Бавария» хочет показать хороший футбол в игре с «Атлетико»
3
07:21
Симеоне: «Победить «Ростов» было сложно, но «Атлетико» это удалось»
Бавария - Атлетико
06.12.2016, Вторник, 22:45 мск
Мюнхен, стадион
Альянц Арена
Трансляция:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
Лига чемпионов, 6 тур
Бавария
-
Атлетико
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Протокол
История игр
Комментарии (3)
Лига чемпионов (2016/2017), группа D
2 тур
28 сентября, среда
21:45
Атлетико
1:0
Бавария
Лига чемпионов (2015/2016)
1/2 финала
ответный матч
3 мая, вторник
21:45
Бавария
2:1
Атлетико
Лига чемпионов (2015/2016)
1/2 финала
первый матч
27 апреля, среда
21:45
Атлетико
1:0
Бавария
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Рейтинг:
+183
сергей николаевич
7 декабря 2016, 00:51
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Уверенно и спокойно!))
0
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Рейтинг:
+1591
Almazovich
7 декабря 2016, 00:15
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Бавария вперед - еще голы нужны!
0
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Рейтинг:
+410
iron_Savior
28 ноября 2016, 22:47
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1-1
0
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