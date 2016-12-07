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Судьи
Главный судья:
Клеман Турпен (Улинс)
Материалы

Бавария - Атлетико

06.12.2016, Вторник, 22:45 мск Мюнхен, стадион Альянц Арена Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Лига чемпионов, 6 тур Бавария - Атлетико
Лига чемпионов (2016/2017), группа D
2 тур
28 сентября, среда 21:45 Атлетико 1:0 Бавария
Лига чемпионов (2015/2016)
1/2 финала
ответный матч		 3 мая, вторник 21:45 Бавария 2:1 Атлетико
Лига чемпионов (2015/2016)
1/2 финала
первый матч		 27 апреля, среда 21:45 Атлетико 1:0 Бавария
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    Рейтинг: +183

    сергей николаевич 7 декабря 2016, 00:51

    Уверенно и спокойно!))

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 7 декабря 2016, 00:15

    Бавария вперед - еще голы нужны!

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    Рейтинг: +410

    iron_Savior 28 ноября 2016, 22:47

    1-1

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