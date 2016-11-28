Кечинов считает, что ЦСКА не конкурент «Спартаку»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал лидерство красно-белых в РФПЛ. По мнению Кечинова, конкуренцию москвичам может составить «Зенит», а ЦСКА выбыл из гонки за золотые медали.

«Спартак» как никогда близок к завоеванию золотых медалей. Самое главное – чтобы не было самоуспокоения. Догнать «Спартак» может «Зенит», если вдруг спартаковцы успокоятся. Но этого делать нельзя ни в коем случае. Я не думаю, что ЦСКА будет бороться за золотые медали. Максимум в этом сезоне – третье место. Армейцы играют нестабильно.

Массимо Каррера эмоционально завел команду. В глазах спартаковцев огонь, огромное желание. Все по делу, «Спартак» по праву занимает первое место в чемпионате России. И по игре, и по составу «Спартак» сейчас один из фаворитов в борьбе за золотые медали. Отрыв шесть очков, но ни в коем случае нельзя расслабляться. Команде нужно хорошо подготовиться в зимнюю паузу и провести остаток чемпионата на такой же волне. И тогда все будет нормально у «Спартака», – сказал Кечинов.