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Кечинов считает, что ЦСКА не конкурент «Спартаку»

28 ноября 2016, 22:44
9

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал лидерство красно-белых в РФПЛ. По мнению Кечинова, конкуренцию москвичам может составить «Зенит», а ЦСКА выбыл из гонки за золотые медали.

«Спартак» как никогда близок к завоеванию золотых медалей. Самое главное – чтобы не было самоуспокоения. Догнать «Спартак» может «Зенит», если вдруг спартаковцы успокоятся. Но этого делать нельзя ни в коем случае. Я не думаю, что ЦСКА будет бороться за золотые медали. Максимум в этом сезоне – третье место. Армейцы играют нестабильно.

Массимо Каррера эмоционально завел команду. В глазах спартаковцев огонь, огромное желание. Все по делу, «Спартак» по праву занимает первое место в чемпионате России. И по игре, и по составу «Спартак» сейчас один из фаворитов в борьбе за золотые медали. Отрыв шесть очков, но ни в коем случае нельзя расслабляться. Команде нужно хорошо подготовиться в зимнюю паузу и провести остаток чемпионата на такой же волне. И тогда все будет нормально у «Спартака», – сказал Кечинов.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Зенит Кечинов Валерий Каррера Массимо
Комментарии (9)
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neofizer
1480364263
Валера,акстись-spartak-bez-titulov.ru
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Фан666
1480365044
Не знаю как Спартак, а вот ЦСКА точно чемпионом не будет
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ivanthebest
1480365570
Ну во-первых, ещё пауза не началась и перед ней ещё есть аж 2 матча, за которые также нужно набирать очки и соперники не самые простые. Во-вторых только половина чемпионата и о чемпионстве говорить очень рано. Надеюсь таблица в верхней строке чемпионата не поменяется до самого конца, но это уже будет видно ближе к маю...
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cska-62
1480371516
Это просто ничтожество Слуцкий не конкурент ТРЕНЕРУ КАРРЕРЕ! Махнёмся, не глядя? И всё изменится кардинально! Или верните Аленичева, тогда играть будем на равных...
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Диктор
1480395829
Очень все на это надеемся.
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VVM1964
1480404320
ЕСЛИ НЕ УДЛИНЯТ СКАМЕЙКУ И НЕ НАЙДУТ ХОРОШЕГО Ц.НАПА - БОРЬБА ЗА ЛЕ .
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Dobroe Teplo za CSKA
1480409931
Это мы еще посмотрим.
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