Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Черчесов: «Мексика – самый сильный соперник. Я ее видел»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после жеребьевки группового этапа Кубка Конфедераций-2017 назвал Мексику самым сильным соперником, с которым его подопечным предстоит встретиться на турнире. Напомним, кроме мексиканцев, национальная команда также сыграет против Португалии и Новой Зеландии.

    – Есть мнение, что с жеребьевкой сборной России повезло…

    – Не знаю, откуда мнение. Надо изучать команды. Сила Португалии нам известна. После победы на Евро они сыграли пару матчей, по которым было видно, что еще явно не восстановились. Затем прибавили и стали снова показывать достаточно серьезный футбол. По Мексике достаточно много информации, по Новой Зеландии меньше. В любом случае, бумага – это бумага, состоятельность нужно доказывать на поле. Считаю, Мексика – самая сильная команда. Вы ее не видели? А я видел. Похоже на Чили, но немного другое.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.11.2016 21:04
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13

      фаркоп 2 декабря 2016, 09:09

      ki.vhhyf wrcsgh

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 27 ноября 2016, 16:54

      А я видел сборную России. Похоже на тульский Арсенал, но немного другое.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 27 ноября 2016, 14:49

      Новая Зеландия похоже на Новую Гвинею, но тоже немного другое.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 26 ноября 2016, 21:35

      Для сборной России, в её нынешнем состоянии, любой соперник сложный, а эти и по давно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1445

      Loko_Roma 26 ноября 2016, 21:20

      1-3 МЕКСИКА

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11