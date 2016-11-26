Осорио: «Португалия играет быстро, Россия обновляется, Новая Зеландия может работать»

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио оценил соперников своей команды по группе на Кубке конфедераций, которыми стали Португалия, Россия и Новая Зеландия.

«Для нас честь конкурировать с чемпионом Европы. Мы восхищаемся Сантушем. Мы смотрели Евро и видели все, что показала Португалия. Это не просто Роналду, Нани и Куарежма. Команда показывает прекрасный футбол при выходе в атаку.

Это группа, где все команды играют по-разному. Португалия играет очень быстро. Россия обновляется. Они привыкли играть в условиях, к которым мы не привыкли. Новая Зеландия может работать, наращивать темп.

Все они могут представлять опасность. Это три прекрасных соперника для нас. Состав? Это решение мы еще не приняли. Но, считаю, этот турнир заслуживает сильнейшие команды. И мы обязаны выставить сильнейший состав», – сказал Осорио.