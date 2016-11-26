Черчесов: «Мы пока не чемпионы, а приедут чемпионы континентов»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Кубка конфедераций. Напомним, россияне сыграют в одной группе с командами Португалии, Мексики и Новой Зеландии, которая станет соперником подопечных Черчесова по матчу открытия.

«Матч открытия? Игра должна соответствовать уровню турнира. Я жду полный стадион. Группа не легкая. Все команды сильные.

У нас команда меняется. После Евро кое-кто закончил, кто-то не готов играть на уровне сборной. Мы в процессе строительства.

Убежден, что ни одна команда не приедет просто участвовать. Мы пока не чемпионы, а приедут чемпионы континентов. Нам надо быть конкурентоспособными, и мы постараемся», – сказал Черчесов.

Матч открытия между сборными России и Новой Зеландии состоится 17 июня в Санкт-Петербурге.