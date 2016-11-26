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    Черчесов: «Мы пока не чемпионы, а приедут чемпионы континентов»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Кубка конфедераций. Напомним, россияне сыграют в одной группе с командами Португалии, Мексики и Новой Зеландии, которая станет соперником подопечных Черчесова по матчу открытия.

    «Матч открытия? Игра должна соответствовать уровню турнира. Я жду полный стадион. Группа не легкая. Все команды сильные.

    У нас команда меняется. После Евро кое-кто закончил, кто-то не готов играть на уровне сборной. Мы в процессе строительства.

    Убежден, что ни одна команда не приедет просто участвовать. Мы пока не чемпионы, а приедут чемпионы континентов. Нам надо быть конкурентоспособными, и мы постараемся», – сказал Черчесов.

    Матч открытия между сборными России и Новой Зеландии состоится 17 июня в Санкт-Петербурге.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.11.2016 19:48
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