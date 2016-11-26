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  • Сборная России на Кубке конфедераций-2017 сыграет с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией

Сборная России на Кубке конфедераций-2017 сыграет с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией

26 ноября 2016, 18:28
17

Сегодня в Казани прошла жеребьевка Кубка конфедераций-2017, который летом состоится в России. Сборная России на правах хозяйки турнира попала в группу А под первым номером. Ее соперниками станут команды Португалии, Мексики и Новой Зеландии.

Отметим, что сборная России откроет турнир матчем с Новой Зеландией. Встреча состоится в Санкт-Петербурге 17 июня. Против португальцев россияне сыграют 21 июня на стадионе «Открытие Арена», который будет называться «Спартак», а с мексиканцами – 24 июня на «Казань-Арене».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи турнира состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Россия Португалия Мексика Новая Зеландия
Комментарии (17)
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Cнег
1480174292
Всё просрем...
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Munez89
1480174832
Вспоминая слова полудурков футбольных, а как мы можем сыграть с Чили, если мы в одной корзине, а так же опасение Мутко, пожалуйста. Что касаемо нашей группы, то ребята, мы в дерьме)).
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serega86ru
1480175272
да какая разница кто в группе ? шансов не было выйти и не будет !! хоть Лихтенштейн с Андоррой закиньте им в группу все ровно не выйдут=) вот катарцев надо натурализовывать и все будет!!!
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Алекс_987
1480176286
Как обычно повезло со жребием! Считай одной ногой в финале! Всех порвём!)
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Фан666
1480177333
да, опозориться в такой слабой группе будет показательным
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roman230582
1480179611
Слабейшие соперники из возможных, посмотрим
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Игорь В
1480179704
Только с НЗ будет ничья, да и то ХЗ
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ljrljr0505
1480181399
для наших все равно с кем играть...
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alexfilatov
1480181501
Группа лёгкая, но мы то помним как наша сборная в лёгких группах выступает..
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lekseij2007
1480184042
Да какая разница кто соперники. Всем всё равно трещим. Распустить надо этих оленей.
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