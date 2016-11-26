Сборная России на Кубке конфедераций-2017 сыграет с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией

Сегодня в Казани прошла жеребьевка Кубка конфедераций-2017, который летом состоится в России. Сборная России на правах хозяйки турнира попала в группу А под первым номером. Ее соперниками станут команды Португалии, Мексики и Новой Зеландии.

Отметим, что сборная России откроет турнир матчем с Новой Зеландией. Встреча состоится в Санкт-Петербурге 17 июня. Против португальцев россияне сыграют 21 июня на стадионе «Открытие Арена», который будет называться «Спартак», а с мексиканцами – 24 июня на «Казань-Арене».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи турнира состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.