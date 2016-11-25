Вентура: «Балотелли должен вступить на путь чести и ответственности»

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура поделился размышлениями о перспективах в национальной команде Марио Балотелли, который после перехода в «Ниццу» забил семь голов в девяти матчах.

«Балотелли делает то, что его потенциал всегда позволял ему делать. Основная проблема в другом, и я уже говорил об этом.

Дело не в том, может ли он быть вызван в команду, а в том, сможет ли он работать на нее. Это одна из главнейших проблем Балотелии, а его технические возможности никогда не ставились под сомнение. А насчет всего остального – да, он должен принять решение.

Он должен решить вступить на путь чести и ответственности быть лидером», – сказал Вентура.

Добавим, что Балотелли не вызывался в сборную после ЧМ-2014.