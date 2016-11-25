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Орлов: «Аршавин еще может пригодиться сборной России»

25 ноября 2016, 18:27
22

Известный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин еще способен принести пользу сборной России. По его мнению, Станислав Черчесов может вызвать 35-летнего игрока в национальную команду.

– Аршавин в Казахстане себя не запустил. Может быть, и его следует вернуть в «Зенит»?

– Никогда не нужно смотреть в паспорт игроку. Тотти 40 лет, а он «Роме» очень нужен. Такими игроками, как Арашвин, нужно дорожить. Андрей – это футбольная мысль. Его одна голевая передача на чемпионате мира может все решить. Думаю, Черчесов все знает.

– Нынешний Аршавин способен помочь «Зениту»? Его же можно использовать как джокера?

– Да. Почему нет? Я бы его сравнил с великим камерунским игроком Роже Милла. Ему уже было за 30 лет, а он играл на чемпионатах мира. Уже напоминал профессора, который преподает где-то в вузе. Но как он играл! Все забывали о его возрасте. Если Андрей будет держать себя в форме, еще пригодится сборной России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Казахстан. Премьер-Лига Россия Кайрат Аршавин Андрей Орлов Геннадий
Комментарии (22)
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84aivengo
1480088126
не поверил бы,если бы не Орлов сказал
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Wertalet
1480088341
Орлов забавный ))) Зачем заниматься развитием молодежи если есть Аршавин?
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edw7777
1480089417
Согласен с Орловым.
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ибикус
1480095509
Заслуги Шавы в его лучшие годы бесспорны, играл ярко, но всему своё время, сейчас ему не место в сборной
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WhiteEgon
1480095646
Да он бы весь зенит с халком в сборную записал, старый маразматик! Невозможно с его комментариями матчи смотреть. Лучше уж пусть Медведев комментирует и Мутко на английском!
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shurik45
1480095909
Андрею здоровья и его семье . Андрей не раз говорил ,что нет смысла говорить о его возвращении в сборную ,т.к. необходимо привлекать в сборную более молодых и перспективных футболистов. Его года ушли и он сделал свое дело . Свой срачь оставьте при себе.
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subbotaspartak
1480096469
Вроде Орёл, а гусей погнал, Даже Шава не ожидал.
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Chernyi Lis
1480099499
да тебе любой зенитовец подойдет!
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lekseij2007
1480100396
В принципе, можно сегодняшнюю сборную заменить на ветеранов и поставить их на кубок конфедерации. Уж точно хуже не будет!
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alll-1
1480156067
Сборной он не нужен ,если только мячи подавать
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