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Даум: «Черчесов способен многое дать этой сборной России»

25 ноября 2016, 12:30
2

Главный тренер сборной Румынии Кристоф Даум выразил уверенность, что Станислав Черчесов сможет добиться успеха с российской командой.

«Черчесов всегда был сильным мотиватором, всегда стремится к тому, чтобы сделать из футболиста командного игрока. Мы видели на Евро, что в команде было много квалифицированных футболистов, но вместе они не выглядели сильной единой командой. Для него это будет одним из приоритетов. Это не означает, что предыдущий тренер не уделял этому внимания, но Станислав многое вынес из выступления сборной на последнем Евро. Он работал в разных странах, у него есть международный опыт. Считаю, что он способен многое дать этой сборной России», – заявил Даум.

Источник: Р-Спорт
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Румыния Черчесов Станислав Даум Кристоф
Комментарии (2)
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Макс В
1480095559
бред
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yorgenbarenz
1480484631
Ничего он не способен дать игрокам,от которых мяч отскакивает,как от первоклашек.Он-вратарь и его место возле вратарей.
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