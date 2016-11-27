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РФПЛ. «Краснодар» одержал победу над «Зенитом»

27 ноября 2016, 18:30
52

В заключительном матче 15-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» на своем поле одержал волевую победу над «Зенитом» – 2:1.

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Амкар (Пермь) – Арсенал (Тула) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Прокофьев, 7.

Уфа – Оренбург – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Ваньек, 39.

Незабитый пенальти: Ваньек, 39.

ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань) – 0:0

Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Пейчинович, 86; 1:1 – Фидлер, 90+2.

Терек (Грозный) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Маурисио, 27.

Крылья Советов (Самара) – Томь (Томск) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Корниленко, 10; 2:0 – Молло, 69; 3:0 – Молло, 79.

Удаление: Коченков, 26.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Анжи (Махачкала) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Азмун, 41; 2:0 – Гацкан, 79.

Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Дзюба, 86; 1:1 – Измайлов, 90; 2:1 – Окриашвили, 90.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Оренбург Амкар-Пермь Арсенал ЦСКА Рубин Локомотив Урал Ахмат Спартак Крылья Советов Томь Ростов Анжи Краснодар Зенит
Комментарии (52)
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subbotaspartak
1480148100
Я уже взял пива, Ну чтоб теперь всё было красиво.
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agrmark
1480151604
Вперед Спартак!!!
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FCQ
1480152552
Давай Мясо должны выташить этот матч вперед СПАРТАК
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Rzn_za_cska
1480155819
ну как так судья... пенальти не дал. угловой не назначил...
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Gullit 76
1480269267
Получите!Молодцы!!Вот и ещё нападающий.А Измайлов и в 40 нулевым не будет.Давно такой концовки не видел.
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BANNIKOV1970
1480269281
соооосать зенит!!!
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батог
1480269326
матч валидольный ! быки молодцы!
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Fin4
1480269345
С победой Краснодар!!!
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KARAT777
1480269361
Вот это футбол, вот это сюжет, вот это гол.....
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Алекc
1480269469
Это пипец просто. Краснодар Бравооооо! Ну правда. вот это концовка. С победой. PS - Спасибо за победу!!!
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