РФПЛ. «Краснодар» одержал победу над «Зенитом»

В заключительном матче 15-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» на своем поле одержал волевую победу над «Зенитом» – 2:1.
Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур
Амкар (Пермь) – Арсенал (Тула) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Прокофьев, 7.
Гол: 1:0 – Ваньек, 39.
Незабитый пенальти: Ваньек, 39.
ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань) – 0:0
Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Пейчинович, 86; 1:1 – Фидлер, 90+2.
Терек (Грозный) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Маурисио, 27.
Крылья Советов (Самара) – Томь (Томск) – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Корниленко, 10; 2:0 – Молло, 69; 3:0 – Молло, 79.
Удаление: Коченков, 26.
Ростов (Ростов-на-Дону) – Анжи (Махачкала) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Азмун, 41; 2:0 – Гацкан, 79.
Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Дзюба, 86; 1:1 – Измайлов, 90; 2:1 – Окриашвили, 90.