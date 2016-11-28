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Судьи
Главный судья:
Виталий Мешков (Дмитров)
Материалы

Ахмат - Спартак

26.11.2016, Суббота, 18:00 мск Грозный, стадион Ахмат-Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 15 тур Ахмат - Спартак Молодежные команды: 2 - 0
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
29 тур
16 мая, понедельник 19:30 Спартак 3:0 Ахмат
15 тур
7 ноября, суббота 19:30 Ахмат 2:1 Спартак
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
27 тур
11 мая, понедельник 13:30 Ахмат 4:2 Спартак
8 тур
20 сентября, суббота 20:00 Спартак 1:1 Ахмат
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
20 тур
8 марта, суббота 19:00 Ахмат 1:0 Спартак
12 тур
6 октября, воскресенье 13:30 Спартак 0:0 Ахмат
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
20 тур
10 марта, воскресенье 13:30 Спартак 3:1 Ахмат
6 тур
25 августа, суббота 18:30 Ахмат 2:1 Спартак
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
19 тур
7 августа, воскресенье 19:15 Ахмат 2:4 Спартак
4 тур
10 апреля, воскресенье 20:45 Спартак 0:0 Ахмат
Россия. Премьер-Лига 2010
19 тур
28 августа, суббота 16:00 Ахмат 2:0 Спартак
5 тур
10 апреля, суббота 16:15 Спартак 2:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2009
19 тур
23 августа, воскресенье 21:00 Ахмат 2:3 Спартак
5 тур
18 апреля, суббота 17:30 Спартак 2:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2008
26 тур
25 октября, суббота 16:00 Спартак 3:1 Ахмат
12 тур
6 июля, воскресенье 14:00 Ахмат 3:1 Спартак
Россия. Кубок (2007/2008)
1/16 финала
27 июня, среда 18:00 Ахмат 1:1
(4:3)п		 Спартак
Россия. Премьер-лига 2005
22 тур
11 сентября, воскресенье 00:00 Ахмат 1:2 Спартак
7 тур
1 мая, воскресенье 00:00 Спартак 3:0 Ахмат
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +322

    Gerero2198 26 ноября 2016, 22:36

    Какое-то сомнительное судейство. Похоже проплаченный свитун.

    -1
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    Рейтинг: +34

    propter 26 ноября 2016, 20:38

    Скромненько, но со вкусом. Это я для пидерских отсосиновиков.

    0
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    Рейтинг: +6

    чепушило 26 ноября 2016, 19:49

    Кадыров, там не кречит

    1
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    Рейтинг: -3

    lihindic 26 ноября 2016, 19:29

    начали поднимать уже протухшее...
    не получится... весной результат будет другой... а то с какой-то макарошкой, которая ничё не рубит... захотели взять чемпионство... отсосиновик вам в придачуу

    -3
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    Рейтинг: +9416

    ufos73 > lihindic 26 ноября 2016, 19:57

    Как прет то ))))

    0
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    Рейтинг: +2141

    diadushka 26 ноября 2016, 18:38

    После гола пришла очередь нохчо-диктора взять винтовку и отстреливать игроков соперника

    1
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    Рейтинг: +157

    горя 26 ноября 2016, 13:41

    наша Победа

    -2
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    Рейтинг: +90

    WESSARION 26 ноября 2016, 13:10

    как бы Терек не играл с другими командами , на Спартак у него другой настрой , Терек выиграет .

    0
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    Рейтинг: +100

    PopCorn963 26 ноября 2016, 12:49

    Это будет интересный матч.

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    Рейтинг: +146

    Василий Зенитов 26 ноября 2016, 07:38

    Терек на своем поле сильный

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    Рейтинг: +2141

    diadushka > Василий Зенитов 26 ноября 2016, 17:30

    ..........по вольной борьбе только если

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    Рейтинг: +663

    88serega88 > Василий Зенитов 26 ноября 2016, 18:31

    раньше Зеня на выезде с Крыльями просирал, терь Терек( Портак выйграет к сожалению(

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    Рейтинг: +76

    _peretrukhin8 24 ноября 2016, 14:29

    1:3 Глушаков-ПОХОРОНЫ

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