Ахмат - Спартак

Какое-то сомнительное судейство. Похоже проплаченный свитун.
|29 тур
|16 мая, понедельник
|19:30
|Спартак
|3:0
|Ахмат
|15 тур
|7 ноября, суббота
|19:30
|Ахмат
|2:1
|Спартак
|27 тур
|11 мая, понедельник
|13:30
|Ахмат
|4:2
|Спартак
|8 тур
|20 сентября, суббота
|20:00
|Спартак
|1:1
|Ахмат
|20 тур
|8 марта, суббота
|19:00
|Ахмат
|1:0
|Спартак
|12 тур
|6 октября, воскресенье
|13:30
|Спартак
|0:0
|Ахмат
|20 тур
|10 марта, воскресенье
|13:30
|Спартак
|3:1
|Ахмат
|6 тур
|25 августа, суббота
|18:30
|Ахмат
|2:1
|Спартак
|19 тур
|7 августа, воскресенье
|19:15
|Ахмат
|2:4
|Спартак
|4 тур
|10 апреля, воскресенье
|20:45
|Спартак
|0:0
|Ахмат
|19 тур
|23 августа, воскресенье
|21:00
|Ахмат
|2:3
|Спартак
|5 тур
|18 апреля, суббота
|17:30
|Спартак
|2:0
|Ахмат
|26 тур
|25 октября, суббота
|16:00
|Спартак
|3:1
|Ахмат
|12 тур
|6 июля, воскресенье
|14:00
|Ахмат
|3:1
|Спартак
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М
|30
|22
|3
|5
|46:27
|+19
|69
|2.
|ЦСКА
|30
|18
|8
|4
|47:15
|+32
|62
|3.
|Зенит
|30
|18
|7
|5
|50:19
|+31
|61
|4.
|Краснодар
|30
|12
|13
|5
|40:22
|+18
|49
|5.
|Ахмат
|30
|14
|6
|10
|38:35
|+3
|48
|6.
|Ростов
|30
|13
|9
|8
|36:18
|+18
|48
|7.
|Уфа
|30
|12
|7
|11
|22:25
|-3
|43
|8.
|Локомотив
|30
|10
|12
|8
|39:27
|+12
|42
|9.
|Рубин
|30
|10
|8
|12
|30:34
|-4
|38
|10.
|Амкар-Пермь
|30
|8
|11
|11
|25:29
|-4
|35
|11.
|Урал
|30
|8
|6
|16
|24:44
|-20
|30
|12.
|Анжи
|30
|7
|9
|14
|24:38
|-14
|30
|13.
|Оренбург
|30
|7
|9
|14
|25:36
|-11
|30
|14.
|Арсенал Т
|30
|7
|7
|16
|18:40
|-22
|28
|15.
|Крылья Советов
|30
|6
|10
|14
|31:39
|-8
|28
|16.
|Томь
|30
|3
|5
|22
|17:64
|-47
|14
Какое-то сомнительное судейство. Похоже проплаченный свитун.
начали поднимать уже протухшее...
не получится... весной результат будет другой... а то с какой-то макарошкой, которая ничё не рубит... захотели взять чемпионство... отсосиновик вам в придачуу
После гола пришла очередь нохчо-диктора взять винтовку и отстреливать игроков соперника
как бы Терек не играл с другими командами , на Спартак у него другой настрой , Терек выиграет .
Это будет интересный матч.
Терек на своем поле сильный
..........по вольной борьбе только если
раньше Зеня на выезде с Крыльями просирал, терь Терек( Портак выйграет к сожалению(
1:3 Глушаков-ПОХОРОНЫ