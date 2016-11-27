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Судьи
Главный судья:
Сергей Карасев (Москва)
Материалы

Крылья Советов - Томь

27.11.2016, Воскресенье, 14:00 мск Самара, стадион Металлург Трансляция: Наш Футбол, Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 15 тур Крылья Советов - Томь Молодежные команды: 2 - 1
Обзор матча
Россия. ФНЛ (2014/2015)
19 тур
14 ноября, пятница 15:30 Томь 1:0 Крылья Советов
3 тур
19 июля, суббота 16:15 Крылья Советов 2:1 Томь
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
26 тур
19 апреля, суббота 13:00 Томь 2:0 Крылья Советов
5 тур
18 августа, воскресенье 18:00 Крылья Советов 1:0 Томь
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
42 тур
3 мая, четверг 19:00 Крылья Советов 1:0 Томь
36 тур
24 марта, суббота 14:00 Томь 0:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
23 тур
11 сентября, воскресенье 18:15 Крылья Советов 2:0 Томь
8 тур
7 мая, суббота 11:45 Томь 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига 2010
17 тур
14 августа, суббота 13:45 Томь 1:1 Крылья Советов
3 тур
27 марта, суббота 13:30 Крылья Советов 2:3 Томь
Россия. Премьер-лига 2009
30 тур
29 ноября, воскресенье 14:00 Крылья Советов 1:3 Томь
1 тур
15 марта, воскресенье 16:00 Томь 0:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2008
20 тур
31 августа, воскресенье 15:00 Томь 0:4 Крылья Советов
6 тур
19 апреля, суббота 13:00 Крылья Советов 3:0 Томь
Россия. Премьер-лига 2007
24 тур
23 сентября, воскресенье 16:00 Крылья Советов 1:1 Томь
10 тур
20 мая, воскресенье 16:00 Томь 1:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2006
23 тур
22 октября, воскресенье 00:00 Томь 2:1 Крылья Советов
8 тур
6 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 2:1 Томь
Россия. Премьер-лига 2005
18 тур
31 июля, воскресенье 16:00 Томь 4:2 Крылья Советов
3 тур
3 апреля, воскресенье 15:00 Крылья Советов 1:1 Томь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: -17

    stifn1 27 ноября 2016, 14:50

    Даёшь разгром)))

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    Рейтинг: -17

    stifn1 > stifn1 27 ноября 2016, 16:13

    еееее

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    Рейтинг: +25

    Макс В 27 ноября 2016, 14:32

    КРЫЛЬЯ ВПЕРЁД!!!

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    Рейтинг: +65

    lavruxa1980 27 ноября 2016, 13:45

    Летите крылья! Нужна победа!

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