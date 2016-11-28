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Судьи
Главный судья:
Игорь Федотов (Москва)
Материалы

Ростов - Анжи

27.11.2016, Воскресенье, 16:30 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп-2 Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 15 тур Ростов - Анжи Молодежные команды: 1 - 3
Обзор матча
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
23 тур
8 апреля, пятница 19:00 Анжи 0:0 Ростов
9 тур
18 сентября, пятница 19:00 Ростов 1:0 Анжи
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
27 тур
27 апреля, воскресенье 16:00 Ростов 1:1 Анжи
4 тур
2 августа, пятница 20:00 Анжи 0:1 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
16 тур
18 ноября, воскресенье 18:30 Анжи 0:0 Ростов
2 тур
29 июля, воскресенье 20:00 Ростов 2:2 Анжи
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
22 тур
27 августа, суббота 20:00 Ростов 1:1 Анжи
7 тур
1 мая, воскресенье 14:15 Анжи 1:0 Ростов
Россия. Премьер-Лига 2010
20 тур
12 сентября, воскресенье 19:45 Ростов 1:0 Анжи
6 тур
19 апреля, понедельник 17:00 Анжи 1:2 Ростов
Россия. Первый дивизион 2008
41 тур
24 октября, пятница 15:00 Анжи 3:2 Ростов
21 тур
5 июля, суббота 19:00 Ростов 2:1 Анжи
Россия. Премьер-лига 2002
18 тур
3 августа, суббота 00:00 Ростов 2:0 Анжи
15 тур
16 июля, вторник 00:00 Анжи 4:1 Ростов
Чемпионат России 2001
29 тур
27 октября, суббота 00:00 Ростов 3:2 Анжи
15 тур
30 июня, суббота 00:00 Анжи 0:1 Ростов
Чемпионат России 2000
17 тур
22 мая, понедельник 00:00 Ростов 0:1 Анжи
3 тур
8 апреля, суббота 00:00 Анжи 1:0 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +2467

    Аид666 27 ноября 2016, 18:37

    Матч закройте хоть... протокол ни о чем, счет не обновляется.

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    Рейтинг: -17

    stifn1 27 ноября 2016, 17:42

    Вперёд Ростов, дави овец!

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    Рейтинг: +2655

    swot1205 27 ноября 2016, 14:34

    ;)

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