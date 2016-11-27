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Судьи
Главный судья:
Александр Егоров (Саранск)
Материалы

ЦСКА - Рубин

26.11.2016, Суббота, 14:00 мск Москва, стадион ВЭБ Арена Трансляция: Наш Футбол, Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 15 тур ЦСКА - Рубин Молодежные команды: 1 - 1
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
30 тур
21 мая, суббота 13:30 Рубин 0:1 ЦСКА
1 тур
18 июля, суббота 18:30 ЦСКА 1:0 Рубин
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
29 тур
25 мая, понедельник 20:45 ЦСКА 3:0 Рубин
5 тур
23 августа, суббота 20:00 Рубин 2:1 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
27 тур
27 апреля, воскресенье 13:30 ЦСКА 2:1 Рубин
4 тур
4 августа, воскресенье 13:30 Рубин 0:0 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
26 тур
28 апреля, воскресенье 18:30 Рубин 2:0 ЦСКА
12 тур
21 октября, воскресенье 15:15 ЦСКА 2:0 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
44 тур
13 мая, воскресенье 18:30 Рубин 3:1 ЦСКА
31 тур
18 ноября, пятница 20:15 ЦСКА 1:2 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
20 тур
13 августа, суббота 18:30 Рубин 1:1 ЦСКА
5 тур
17 апреля, воскресенье 16:45 ЦСКА 2:0 Рубин
Россия. Премьер-Лига 2010
25 тур
24 октября, воскресенье 14:10 ЦСКА 0:0 Рубин
11 тур
14 мая, пятница 18:15 Рубин 0:1 ЦСКА
Суперкубок России 2010
Финал
7 марта, воскресенье 14:00 Рубин 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2009
28 тур
8 ноября, воскресенье 14:00 ЦСКА 0:2 Рубин
14 тур
18 июля, суббота 16:00 Рубин 1:2 ЦСКА
Россия. Кубок (2008/2009)
Финал
31 мая, воскресенье 14:00 Рубин 0:1 ЦСКА
Суперкубок России 2009
Финал
7 марта, суббота 14:00 Рубин 1:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2008
29 тур
16 ноября, воскресенье 14:00 ЦСКА 4:0 Рубин
15 тур
26 июля, суббота 14:00 Рубин 0:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2007
30 тур
11 ноября, воскресенье 14:00 Рубин 0:1 ЦСКА
1 тур
11 марта, воскресенье 14:00 ЦСКА 3:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2006
22 тур
14 октября, суббота 00:00 ЦСКА 2:1 Рубин
7 тур
29 апреля, суббота 00:00 Рубин 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2005
26 тур
16 октября, воскресенье 18:00 ЦСКА 2:1 Рубин
11 тур
12 июня, воскресенье 18:00 Рубин 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2004
18 тур
23 июля, пятница 00:00 ЦСКА 1:0 Рубин
15 тур
7 июля, среда 00:00 Рубин 2:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2003
30 тур
1 ноября, суббота 00:00 Рубин 3:2 ЦСКА
1 тур
16 марта, воскресенье 00:00 ЦСКА 4:0 Рубин
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +2548

    Челнинец 26 ноября 2016, 15:46

    у Рубина в запасе еще один состав сидит, скамейка длинная, но пока результата не приносит

    -1
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    Рейтинг: +322

    Gerero2198 26 ноября 2016, 14:41

    Все ясно кто минусует - свинячья морда. Совсем с головой все плохо?

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    Рейтинг: +322

    Gerero2198 26 ноября 2016, 14:08

    Что за неадекват минусует?

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    Рейтинг: +322

    Gerero2198 26 ноября 2016, 13:42

    Коники, родные, у меня сегодня днюха. Не подкачайте, только победа!!!

    1
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    Рейтинг: +157

    горя 26 ноября 2016, 13:37

    победа Рубина

    -1
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    Рейтинг: +146

    Василий Зенитов 26 ноября 2016, 07:36

    скорее всего будет боевая ничья, т.к. Рубину нельзя проигрывать

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