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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Рубин
ЦСКА - Рубин: обзор матча 26 ноября 2016
ЦСКА
26.11.2016, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Рубин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Рубин
90'
+3
Замена
М. Бауэр
️️️️
Саму
90'
+2
Желтая карточка
С. Рыжиков
87'
Замена
М. Оздоев
️️️️
Р. Камболов
Желтая карточка
П. Вернблум
73'
Замена
Л. Траоре
️️️️
Ф. Чалов
70'
69'
Замена
М. Девич
️️️️
Р. Рочина
Замена
А. Дзагоев
️️️️
З. Тошич
69'
46'
Желтая карточка
Р. Рочина
30'
Желтая карточка
С. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЛВ
10
Бибрас Натхо
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
10
Александр Головин
АП
18
Зоран Тошич
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
14
Саму
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
10
Мийо Цакташ
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
4-2-3-1
35
Акинфеев
42
Щенников
24
Березуцкий
6
Березуцкий
6
Фернандес
10
Натхо
19
Вернблум
17
Миланов
10
Головин
18
Тошич
63
Чалов
4-2-3-1
1
Рыжиков
20
Санчес
90
Бурлак
3
Самбрано
3
Набиуллин
6
М'Вила
88
Камболов
16
Рочина
14
Саму
10
Жемалетдинов
9
Жонатас
18
Тошич
66
Дзагоев
66
Дзагоев
18
Тошич
63
Чалов
90
Траоре
90
Траоре
63
Чалов
14
Саму
26
Бауэр
26
Бауэр
14
Саму
88
Камболов
21
Оздоев
21
Оздоев
88
Камболов
16
Рочина
32
Девич
32
Девич
16
Рочина
Остались в запасе
ЦСКА
Рубин
10
Карлос Страндберг
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Юрий Нестеренко
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
10
Мийо Цакташ
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
10
Карлос Страндберг
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
10
Мийо Цакташ
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча ЦСКА - Рубин
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Наш Футбол, Матч ТВ
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