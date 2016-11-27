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    РФПЛ. «Краснодар» одержал победу над «Зенитом»

    В заключительном матче 15-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» на своем поле одержал волевую победу над «Зенитом» – 2:1.

    Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

    Амкар (Пермь) – Арсенал (Тула) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Прокофьев, 7.

    Уфа – Оренбург – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Ваньек, 39.

    Незабитый пенальти: Ваньек, 39.

    ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань) – 0:0

    Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Пейчинович, 86; 1:1 – Фидлер, 90+2.

    Терек (Грозный) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Маурисио, 27.

    Крылья Советов (Самара) – Томь (Томск) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Корниленко, 10; 2:0 – Молло, 69; 3:0 – Молло, 79.

    Удаление: Коченков, 26.

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Анжи (Махачкала) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Азмун, 41; 2:0 – Гацкан, 79.

    Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Дзюба, 86; 1:1 – Измайлов, 90; 2:1 – Окриашвили, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.11.2016 18:30
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 27 ноября 2016, 23:25

      Смотрю таблицу и не нарадуюсь! Спасибо тренер, спасибо ребята!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 27 ноября 2016, 20:57

      Это пипец просто. Краснодар Бравооооо! Ну правда. вот это концовка. С победой.
      PS - Спасибо за победу!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 27 ноября 2016, 20:56

      Вот это футбол, вот это сюжет, вот это гол.....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +58

      Fin4 27 ноября 2016, 20:55

      С победой Краснодар!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 27 ноября 2016, 20:55

      матч валидольный ! быки молодцы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2120

      OldenVad 27 ноября 2016, 20:55

      Краснадар красавчики!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 ноября 2016, 20:55

      Быки красавцы.

      -1
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 27 ноября 2016, 20:54

      соооосать зенит!!!

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 27 ноября 2016, 20:54

      Получите!Молодцы!!Вот и ещё нападающий.А Измайлов и в 40 нулевым не будет.Давно такой концовки не видел.

      1
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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 27 ноября 2016, 20:53

      Не спасло))) Поздравляю Краснодар))

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