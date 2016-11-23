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Пономарев считает форварда ЦСКА Траоре никаким

23 ноября 2016, 20:05
9

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о матче группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (1:1), а также оценил игру нападающего армейцев Ласина Траоре.

«Удивлен тому, почему москвичи так и не дожали «Байер», ведь второй тайм таким классным в нашем исполнении получился. Играли здорово, движение хорошее было, и «Байер» подсел. Хотя первый тайм мы провалили, чего-то испугались и отскочили назад. Команда играет тогда, когда ей дают возможность играть, и наша оборона позволяла оппонентам спокойно принимать мяч, время на принятие решения, поэтому было очень сложно. Нужно было скомандовать, чтобы каждый со своим соперником играл плотно, на ноге сидели чтобы. Возможно, тогда бы и счет итоговый был бы другим.

Причины неудачи в Лиге чемпионов? Много объективных и субъективных причин. Первое – это огромное количество травм. Далее нас подвел Еременко, уличенный в наркотиках... ну куда это годится?! И потом, мы совсем не угадали с Ласина Траоре, ну он просто никакой! Неужели никто не мог подсказать перед его подписанием, в каком состоянии он находится?! Это не Вагнер Лав или Думбия», – сказал Пономарев.

Источник: Rusfootball.info
Лига чемпионов ЦСКА Еременко Роман Траоре Ласина
Комментарии (9)
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Doktor Dik
1479925182
Согласен, Траоре, к сожалению, никакой(((
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за ЦСКА с 1980г
1479925354
вот правда, почему Траоре не хочет играть? Видно же..
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cska-62
1479928862
Причина одна, многолетная и хроническая - это мсье Слуцкий! Паразитировать на лучшей в стране газзаевской защите уже невозможно, постарела. Всю молодёжь Слуцкий угробил! Во всех линиях. Индивидуальных исполнителей типа Думбия, которым вообще тренер не нужен, сегодня нет. Тошич играет не стабильно. Ну, а приход Траоре вместо отданного в аренду Панченко - это явно вредительство для команды и чей-то личный гешефт на пару с Селюком... Неужели непонятно? ЭТОМУ БЕЗУМИЮ Я СРАЗУ ДАЛ ОЦЕНКУ, КОГДА О НЁМ УЗНАЛ! Надеялся, что Траоре для внутреннего первенства худо-бедно может сгодиться... Оказалось, что нет! Ждёт пас-конфетку и вообще на поле не работает. Одно исключение - первый тайм одного из матчей с "Монако". Хотел, наверное, перед своими хозяева показать, что он ещё что-то из себя представляет... СЛУЦКОГО НА СВАЛКУ ИСТОРИИ! Иначе и новую молодёжь угробит!
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dimon2602
1479929460
Да по сравнению с его игрой в Кубани он щас вредитель, минус игрок
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qwera 1969
1479933569
Вообще Мертвый
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Serjoga
1479934321
Про Траоре согласен: Н И К А К О Й!
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franck_ribery
1479949660
и Траоре и Страндберг мертвые, оборона тоже не особо движется! У Слуцкого год-катастрофа! Когда ЦСКА выиграл чемпионство и сборище вывел на ЧЕ, все было в порядке - героем был, а теперь все помои на Слуцкого сливают. Не правильно это!!! Гинера и Мудко попросите объяснить ситуацию!
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Мясной Упырь
1479959827
Да что там траоре, вся команда никакая
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ПФК ЦСКА Моscow
1479965243
от этого бревна зимой нужно избавиться
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