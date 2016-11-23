Пономарев считает форварда ЦСКА Траоре никаким

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о матче группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (1:1), а также оценил игру нападающего армейцев Ласина Траоре.

«Удивлен тому, почему москвичи так и не дожали «Байер», ведь второй тайм таким классным в нашем исполнении получился. Играли здорово, движение хорошее было, и «Байер» подсел. Хотя первый тайм мы провалили, чего-то испугались и отскочили назад. Команда играет тогда, когда ей дают возможность играть, и наша оборона позволяла оппонентам спокойно принимать мяч, время на принятие решения, поэтому было очень сложно. Нужно было скомандовать, чтобы каждый со своим соперником играл плотно, на ноге сидели чтобы. Возможно, тогда бы и счет итоговый был бы другим.

Причины неудачи в Лиге чемпионов? Много объективных и субъективных причин. Первое – это огромное количество травм. Далее нас подвел Еременко, уличенный в наркотиках... ну куда это годится?! И потом, мы совсем не угадали с Ласина Траоре, ну он просто никакой! Неужели никто не мог подсказать перед его подписанием, в каком состоянии он находится?! Это не Вагнер Лав или Думбия», – сказал Пономарев.