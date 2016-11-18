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    Луческу: «В заявке «Зенита» на матч с «Крыльями Советов» будет 14 футболистов, но все они готовы побеждать»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча 14-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов». Напомним, встреча состоится 20 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени.

    «Несмотря на то что «Крылья Советов» находятся на последнем месте, нас ждет непростая игра. «Крылья Советов» — организованная команда, у которой недавно поменялся тренер. Мы смотрели игру с «Уралом», и нам понравилось, как действовали самарцы. У нас есть некоторые проблемы. Из 23 игроков «Зенита» восемь отсутствуют: Файзулин, Рязанцев, Данни, Смольников, Могилевец вернулся из сборной с травмой, плюс три дисквалифицированных игрока. Те футболисты, которые появятся на поле, будут амбициозны и покажут отличную игру.

    Сегодня первую тренировку за последнее время в общей группе проводит Олег Шатов. Дзюба уже два дня тренируется. К сожалению, эти травмы не этого года. Повреждения были и два года назад. Нужно определиться с игроками, которые часто получают травмы. Они становятся хроническими. С этим нужно что-то делать. Либо делать операции, чтобы игроки уже были готовы к сборам. Это деликатный момент.

    Мы нуждаемся в поддержки болельщиков. Завтра в заявке будет максимум 14 игроков, но все готовы сыграть и победить. «Крылья Советов» — амбициозная команда, которая настраивалась на нас две недели. Когда был перерыв на игры сборных, в команде тренировалось семь игроков, плюс взяли пятерых игроков из дублирующего состава. Я бы предпочел, чтобы Новосельцев остался в команде, когда были игры сборной. Это помогло бы наигрывать связи с защитниками. Но хорошо, что Новосельцев провeл весь цикл в национальной команде.

    Важно, что восстановился Ломбертс. Теперь мы можем надеяться на пару в обороне Новосельцев — Ломбертс. Что касается Жиркова, то по нему определимся завтра. Он сегодня первый день начал работать. Остальные вернулись из сборных в хорошем настроении», – сказал специалист.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.11.2016 13:11
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +45

      Sheevok 20 ноября 2016, 11:52

      пичаль всё

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -15

      loboda2012 18 ноября 2016, 18:23

      Ну естественно они готовы... Тем более, что "Крыльям Советов", не повредят лишние деньги, которых у "Зенита" как грязи. Зачем играть есть можно просто купить на народные деньги игру!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: -15

      loboda2012 > Ardenn 18 ноября 2016, 19:32

      А что мне завидовать? Можно подумать, что я болею за футбольную лигу "инвалидов"! Смотреть на чемпионат по футболу, может человек который не догадывается, что где-то еще есть чемпионаты, в котором показывают настоящий футбол.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 18 ноября 2016, 15:56

      Мне кажется, Луческу точно знает, что судьба матча предопределена. И потому вообще на расслабоне. Там случайно не Иванов судит?

      -2
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 18 ноября 2016, 14:35

      С Зенита-2 бери! Пора молодежь привлекать. Вон Чернов, на уровне Кришито!

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 18 ноября 2016, 14:31

      14 игроков, то бишь 11 в старте и 3 на замену. И это максимум. Что-то он темнит или хочет встречу выиграть только стартовым составом или вратаря под конец матча в нападение поставить. Значит у Крыльев есть шансы. А пара Новосельцев - Ломбертс это что-то новое. Ломбертс там зимой никуда уже билеты их Питера не взял, а то всё уходит да уходит.

      -2
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      Рейтинг: +2269

      dyema 18 ноября 2016, 13:45

      Заявку-то можно и поболее оформить, где молодёжка, где Зенит-2, или там совсем бестолочи играют?

      5
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      Рейтинг: +49

      melnicn 18 ноября 2016, 13:40

      2-0

      -1
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      Рейтинг: +370

      mik1954 18 ноября 2016, 13:28

      Давайте парни, больше терять очки нельзя !!!

      -2
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