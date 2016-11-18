Ярмоленко побил рекорд Шевченко в национальной команде

Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко обошел Андрея Шевченко по забитым голам в составе национальной команды за год. На его счету в 2016 году за сборную Украины семь голов. На счету Шевченко – шесть мячей, которые он забил в 2001 году.

Напомним, что Ярмоленко забивал Уэльсу (1:0), Румынии (4:3), Албании (3:1), Исландии (1:1), Турции (2:2), Косово (3:0) и Сербии (2:0). До этого наиболее результативным годом для Ярмоленко в сборной был 2013 – 6 голов.