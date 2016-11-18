Касильяс поддержал решение Пике покинуть сборную Испании

Вратарь «Порту» Икер Касильяс признался, что понимает решение защитника «Барселоны» Жерара Пике покинуть сборную Испании после чемпионата мира-2018.

«Я знаю Пике хорошо, поэтому могу предположить, что настал момент, когда он почувствовал психологическую и физическую усталость. Возможно, это не самый удачный момент для такого заявления. Но он относится к тому типу людей, которые сначала думают, а уже после этого говорят», – заявил Касильяс.

Напомним, в составе сборной Испании Пике выступает с 2009 года.