Самедов: «Понимаем, что не имеем права играть так, как в Катаре»

Полузащитник сборной России Александр Самедов подвел итоги победного товарищеского матча против команды Румынии (1:0).

«Думаю, в матче со сборной Румынии мы наиграли на победу. Мы очень неплохо начали — первые двадцать минут встречи были удачными. Потом, правда, немного «отпустили» игру, но и румыны освоились на поле. Во втором тайме у нас тоже были удачные эпизоды. Что-то получалось и у соперника, но в целом мы наиграли на гол, ведь и моментов создали немало. Жаль, что подвела реализация и удалось забить только раз.

Офсайд у Магомеда Оздоева? Честно говоря, просто не видел. Но какой смысл сейчас об этом говорить? То же можно сказать и о пенальти в эпизоде с участием Андрея Семенова.

Что же касается построения новой команды, то в сборной сейчас действительно появляется много молодых ребят. Коллектив постепенно обновляется, и хочется верить, что в будущем команда еще прибавит. Конечно, все мы прекрасно понимаем, что не имеем права играть так, как сыграли в Катаре. Самоотдача должна быть максимальной и ни о какой недооценке соперника не должно быть и речи, ведь сейчас уже никого не получится обыграть легко. И в матче с Румынией, конечно, мы очень хотели исправиться, сделать все правильно и выполнить тренерскую установку. У сборной был непростой год, так что победа в прошедшем матче, конечно, придаст нашей команде уверенности.

Я — лидер сборной? Все, что я могу сказать, так это что хочу помогать национальной команде. Главное, что тренерский штаб доверяет, а я уж буду стараться, чтобы российская сборная прогрессировала и показывала качественный футбол», – сказал Самедов.