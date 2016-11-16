Балотелли мог перейти в «Ювентус»

Форвард «Ниццы» Марио Балотелли признался, что еще до перехода в «Милан» он мог оказаться в стане «Ювентуса».

«Еще до перехода в «Милан» я мог оказаться в «Ювентусе», но тогда возникли какие-то проблемы, и трансфер сорвался. Синиша Михайлович был прав, говоря, что во второй период в «Милане» у меня не получилось из-за проблем с физической формой.

«Наполи»? Я люблю Неаполь, моя дочь живет там, но сейчас я не планирую возвращаться в Италию. Сейчас я сосредоточен только на «Ницце», – рассказал Балотелли.

В текущем сезоне Балотелли провел в составе «Ниццы» во французской лиге шесть матчей, в которых забил шесть голов.