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Балотелли мог перейти в «Ювентус»

16 ноября 2016, 09:35
2

Форвард «Ниццы» Марио Балотелли признался, что еще до перехода в «Милан» он мог оказаться в стане «Ювентуса».

«Еще до перехода в «Милан» я мог оказаться в «Ювентусе», но тогда возникли какие-то проблемы, и трансфер сорвался. Синиша Михайлович был прав, говоря, что во второй период в «Милане» у меня не получилось из-за проблем с физической формой.

«Наполи»? Я люблю Неаполь, моя дочь живет там, но сейчас я не планирую возвращаться в Италию. Сейчас я сосредоточен только на «Ницце», – рассказал Балотелли.

В текущем сезоне Балотелли провел в составе «Ниццы» во французской лиге шесть матчей, в которых забил шесть голов.

Источник: Football Italia
Франция. Лига 1 Италия. Серия А Ницца Ювентус Милан Наполи Балотелли Марио Михайлович Синиша
Комментарии (2)
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Avatar 2
1479359861
пронесло слава богу
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alexandr1205
1479452426
Если бы, да кабы...
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