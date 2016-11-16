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  • Кадыров: «Горжусь, что кавказец, ингуш, Магомед Оздоев защитил честь государства»

Кадыров: «Горжусь, что кавказец, ингуш, Магомед Оздоев защитил честь государства»

16 ноября 2016, 01:25
21

Глава Чеченской республики и почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче против команды Румынии (1:0).

«Чеченцы – третья по численности нация в стране после русских и татар. В свое время был референдум, мы приняли решение, что живем на благо государства и хотим доказать, что это тоже наша страна. А то к кавказцам до сих пор так относятся, слушают всякие сплетни.

А мы ведь развиваем спорт, туризм и сражаемся за Россию, платим налоги и всегда хотим быть на передовой. Да, была война, но ведь кавказцев в борьбе за мир больше всех погибло.

Поэтому я горжусь, что кавказец, ингуш, Магомед Оздоев забил победный гол и защитил честь государства», – сказал Кадыров.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Румыния Оздоев Магомед
Комментарии (21)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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арейская
1479253909
Оздоеву грех было бы не забить, всё для этого сделали партнёры, не казказцы...
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a-rakhmatov
1479261358
Мы тоже гордимся за победу России!!!
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turist82
1479266924
Завязывать надо с разборками. Одна страна - один народ. Не важно какой национальности
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neofizer
1479272490
честь государства защищают с оружием в руках и от врагов,а это просто спорт.
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TonicIG
1479273111
Договорились видимо
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айор балдёжник
1479275801
Памятник в Грозном ему трёхсотметровый
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Дмитрий Александрович
1479276046
Забил игрок сборной России. А национальную почву лучше оставить. Чтобы небыло разногласий.
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Kostas_2011
1479279723
Я так понимаю вместе с вводом видео-повторов еще и офсайды километровые отменили? Всех конечно с победой, но не заслуженной. Плюс еще в наши ворота 100% штрафной с линии или пендаль не засчитали))) Веселая игра конечно!
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zadira56
1479285486
А что плохого вы нашли в словах Кадырова?Когда болельщики скандируют:"Русские вперед!",при том, что на данный момент в команде пара русских ребят на поле - это не национализм?Каждый из нас любит свою нацию и не надо фа-фа ля-ля...
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ijgiz
1479302519
а вот делить не надо - тем более на таком уровне - это не слова *мужа* - а простого мужика
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