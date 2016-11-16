Кадыров: «Горжусь, что кавказец, ингуш, Магомед Оздоев защитил честь государства»

Глава Чеченской республики и почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче против команды Румынии (1:0).

«Чеченцы – третья по численности нация в стране после русских и татар. В свое время был референдум, мы приняли решение, что живем на благо государства и хотим доказать, что это тоже наша страна. А то к кавказцам до сих пор так относятся, слушают всякие сплетни.

А мы ведь развиваем спорт, туризм и сражаемся за Россию, платим налоги и всегда хотим быть на передовой. Да, была война, но ведь кавказцев в борьбе за мир больше всех погибло.

Поэтому я горжусь, что кавказец, ингуш, Магомед Оздоев забил победный гол и защитил честь государства», – сказал Кадыров.