Румменигге считает, что сборные уровня Сан-Марино должны проходить предварительный отбор

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о высказывании полузащитника сборной Германии Томаса Мюллера. Напомним, после матча отбора на ЧМ-2018 против команды Сан-Марино (8:0) Мюллер заявил, что встречи с такими соперниками бессмысленны.

«Сейчас стало на 40 процентов матчей больше, чем было раньше. Я помню, как ради уменьшения нагрузки на футболистов отменили второй групповой этап в Лиге чемпионов.

И что случилось потом? Национальным сборным добавили по четыре матча. Сейчас мы играем против Сан-Марино, Гибралтара, Косово. Я часто задаюсь вопросом, почему бы для таких команд не организовать раунд предварительного отбора?» – сказал Румменигге.