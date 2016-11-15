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  • Черчесов: «На 60–70 процентов выполнили то, что в современном футболе необходимо»

Черчесов: «На 60–70 процентов выполнили то, что в современном футболе необходимо»

15 ноября 2016, 21:46
18

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру своих подопечных в товарищеском матче прости команды Румынии (1:0).

«Начну с того, что обстановка была такая, что неслучайно мы забили гол. Трибуны нас гнали. Я знал, что поддержка нам поможет. Спасибо от команды за радушный прием. Игра была чуть рваная. Первые 20 минут прессинговали, отбирали мячи на половине поля соперника, потом начали ошибки совершать, что сбило нас с плана на игру. Второй тайм прошел в равной борьбе, замены помогли: Полоз обострил, Ерохин помог, Оздоев забил. В последние 15 минут, повторю, нас гнали вперед, что и помогло выиграть», – сказал Черчесов.

Также специалист заявил, что намерен проанализировать все сборы национальной команды перед дальнейшим формированием состава.

«Понял ли я что-то о тех, кого не буду вызывать? Не буду это обсуждать. Надо посмотреть, проанализировать все сборы. У нас все контролируется не только визуально. Увидим, у кого, что, как – будем принимать решения не легкомысленно. Эти футболисты хотят играть в сборной – и по взмаху руки отказываться нельзя. Полоз тот же играл неважно в катаре, а сегодня очень помог. Надо иногда протянуть руку помощи.

Несколько дней мы поработали в Катаре, систему по большому счету не изменили. Мы играли намного организованнее, чем в Катаре. Не смотрите на паспорт игроков. Просто поймите, что на 60–70 процентов в матче с Румынией мы выполнили то, что в современном футболе необходимо».

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Румыния Черчесов Станислав
Комментарии (18)
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Вертолетчик
1479236163
Начались оправдания за игру сборной. Как будто мы перед выключенными телевизорами сидели.А еще какая то статистика 60-70 процентов- это о чем вообще? Когда уже болельщики заслужат не видеть такое ... в играх с Катаром,Румынией и т.п.?
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cska-62
1479236293
Да ладно... Добиться бы того, чтобы в решающие моменты мяч от Кокорина не отскакивал, как от Буратино (как сегодня!), и он не отдавал по-детски мяч сопернику (как в матче с Катаром!), то это уже будет успех! И даже хоть какой-то результат.
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Пастырь
1479236491
Неоднозначное отношение к победе.С одной стороны команда выиграла, но разочаровало многое. Такое чувство, что Кокорин играл под кайфом ( было все по-барабану). Жирков с Самедовым разочаровали. Зобнин - вообще не понял что он делал на поле (какая установка на игру у него была).
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alll-1
1479236697
в современном футболе необходимо бегать ,а не пешком стоять
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Moveton
1479238754
5 отстойных матчей супер сборной черчесова. причём играли против не мотивированных команд в товарняках. что слуцкий до сих пор самый худший тренер сборной?
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polt
1479238829
Выиграл Грозный! Сборная еще полный ноль...
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BoltCX
1479241491
Не смотря на победу всё уныло и бледно.
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Михаил Шевченко
1479244620
Как должен играть Кокорин чтоб его наконец то оставили на лавке????
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Par Mezan
1479251146
Огромная разница в технике и качестве игры нашей сборной по сравнению со средними евро-азиатскими командами. Точность паса, его продуманность на развитие атаки, равномерный отход назад и прессинг при потере мяча - это всё видим на поле, только не в нашем исполнении... Однозначно, очень слабая физическая подготовка. Видна лень и пофигизм. Увы мне, увы... И призывать уж некого, осталось только надеяться на Мальчишей-Кабальчишей... С ув.
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loboda2012
1479274090
Станислав Саламович продолжает жить в собственной стране иллюзий! Какие 60-70℅? Играли с какими-то цыганями, которые знают о существование футбольного мяча лет 20. Пускай Fifa организует специальный турнир на уровне таких сборных как, наша,назовет чемпионат ушлепков и там даже наша сборная будет последняя.
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