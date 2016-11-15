Черчесов: «На 60–70 процентов выполнили то, что в современном футболе необходимо»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру своих подопечных в товарищеском матче прости команды Румынии (1:0).

«Начну с того, что обстановка была такая, что неслучайно мы забили гол. Трибуны нас гнали. Я знал, что поддержка нам поможет. Спасибо от команды за радушный прием. Игра была чуть рваная. Первые 20 минут прессинговали, отбирали мячи на половине поля соперника, потом начали ошибки совершать, что сбило нас с плана на игру. Второй тайм прошел в равной борьбе, замены помогли: Полоз обострил, Ерохин помог, Оздоев забил. В последние 15 минут, повторю, нас гнали вперед, что и помогло выиграть», – сказал Черчесов.

Также специалист заявил, что намерен проанализировать все сборы национальной команды перед дальнейшим формированием состава.

«Понял ли я что-то о тех, кого не буду вызывать? Не буду это обсуждать. Надо посмотреть, проанализировать все сборы. У нас все контролируется не только визуально. Увидим, у кого, что, как – будем принимать решения не легкомысленно. Эти футболисты хотят играть в сборной – и по взмаху руки отказываться нельзя. Полоз тот же играл неважно в катаре, а сегодня очень помог. Надо иногда протянуть руку помощи.

Несколько дней мы поработали в Катаре, систему по большому счету не изменили. Мы играли намного организованнее, чем в Катаре. Не смотрите на паспорт игроков. Просто поймите, что на 60–70 процентов в матче с Румынией мы выполнили то, что в современном футболе необходимо».