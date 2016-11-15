Ловчев: «Хорошо бы дать микрофон Кадырову во время матча Россия – Румыния»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказал свое мнение по поводу сегодняшнего товарищеского поединка между сборными России и Румынии. По его словам, подопечные Станислава Черчесова должны просто рвать на поле, чтобы оправдать себя за поражение в предыдущем контрольном матче с Катаром (1:2). Встреча пройдет на «Ахмат-Арене» в Грозном и начнется в 19:00 по московскому времени.

– После матча Катар – Россия вы были страшно расстроены. Чего ждете от встречи c Румынией?

– Могу представить, как на месте игроков сборной поступили бы футболисты моего поколения. После того как обка…сь и народ недоволен, и на вас махнули рукой. Так вот, после провала в Катаре… (чуть не сказал в Кувейте, хотя мне все равно, что это за страна). В общем, после такого провала люди выходят на поле рвать, чтобы оправдаться и сказать примерно следующее: «Заткните рты, мы умеем играть!» Или: «Извините, теперь мы будем стараться». Я жду этого, только и всего. Эмоционального всплеска. Что начнут быстрее бегать и чаще пластаться в подкатах.

– А по качеству игры?

– Здесь улучшений не жду. Вряд ли тот состав, что сейчас есть у Черчесова, сможет резко что-то изменить. Пошли разговоры – а подходит ли Черчесов, и не надо ли было позвать Бердыева.

После предыдущего матча Саламыч сказал такие слова: «Футболисты приехали в сборную поиграть. А надо выигрывать». Важнейшая фраза, которая, надеюсь, дошла до футболистов. Черчесов будет на этом стоять и сейчас это самое правильное. Не умеете играть, так хоть старайтесь! Чтобы болельщики видели – даже если не получилось, они старались. В матче против Катара этого не было. Тут еще важный вопрос, есть ли в этом составе лидеры. Пока не вижу.

– Основной состав сыграл плохо. Нет ли смысла выпустить совсем уж дублеров вроде Джикия и Панченко?

– Меня очень разочаровали Газинский и Могилевец. Мы говорим – молодые, перспективные. Да никакие они не перспективные! Вам раз в жизни дается шанс, а вы выходите и бегаете трусцой туда-сюда. Такие люди не могут представлять сборную страны, я им не доверяю. Надо дать Панченко показать себя, он хочет играть. Может, уровень ФНЛ где-то и не соответствует сборной, но Кирилл будет стараться. Думаю, скажется предыдущая работа Черчесова с Кокориным, когда тот неподходяще играл в «Динамо». Журналисты тогда спросили тренера про нападающего, а тот ответил: «Отстаньте вы от Кокорина!» Черчесов опять даст шанс Кокорину. Мол, талантливый парень, играл хорошо. Но это обманчивое мнение. Есть только здесь и сейчас, ничего другого нет. Читаю собратьев журналистов, которые пишут, что Кокорин в «Зените» прибавил. Я этого не вижу. То, что Смолов прибавил, вижу. Поэтому от него и отстали.

– То есть Черчесов привык доверять тем, с кем работал?

– Да, поэтому в сборной Кудряшов, Семенов, спартаковцы, бывшие динамовцы. Но они свой шанс не использовали, и я уверен, что в следующий раз будут Дзагоев, Василий Березуцкий.

Мы выиграем, пусть и с трудом. Как минимум не проиграем. Я верю в людей! Неслучайно они дошли до сборной страны, когда-то у них был спортивный азарт, желание доказать, что они лучше других. Где-то в головах у них это сидит. После того, что они наслушались о себе… Кто-то подумает: «Да пошли вы! Я миллионер», но такие не должны играть в сборной. А большая часть – люди спортивные, в этом моя главная надежда… Хорошо бы, Рамзану Кадырову во время матча разрешили взять микрофон, чтобы он сказал все, что о них думает. Мотиватора лучше я в стране не вижу.