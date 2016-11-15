Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ловчев: «Хорошо бы дать микрофон Кадырову во время матча Россия – Румыния»

Ловчев: «Хорошо бы дать микрофон Кадырову во время матча Россия – Румыния»

15 ноября 2016, 10:59
3

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказал свое мнение по поводу сегодняшнего товарищеского поединка между сборными России и Румынии. По его словам, подопечные Станислава Черчесова должны просто рвать на поле, чтобы оправдать себя за поражение в предыдущем контрольном матче с Катаром (1:2). Встреча пройдет на «Ахмат-Арене» в Грозном и начнется в 19:00 по московскому времени.

– После матча Катар – Россия вы были страшно расстроены. Чего ждете от встречи c Румынией?

– Могу представить, как на месте игроков сборной поступили бы футболисты моего поколения. После того как обка…сь и народ недоволен, и на вас махнули рукой. Так вот, после провала в Катаре… (чуть не сказал в Кувейте, хотя мне все равно, что это за страна). В общем, после такого провала люди выходят на поле рвать, чтобы оправдаться и сказать примерно следующее: «Заткните рты, мы умеем играть!» Или: «Извините, теперь мы будем стараться». Я жду этого, только и всего. Эмоционального всплеска. Что начнут быстрее бегать и чаще пластаться в подкатах.

– А по качеству игры?

– Здесь улучшений не жду. Вряд ли тот состав, что сейчас есть у Черчесова, сможет резко что-то изменить. Пошли разговоры – а подходит ли Черчесов, и не надо ли было позвать Бердыева.

После предыдущего матча Саламыч сказал такие слова: «Футболисты приехали в сборную поиграть. А надо выигрывать». Важнейшая фраза, которая, надеюсь, дошла до футболистов. Черчесов будет на этом стоять и сейчас это самое правильное. Не умеете играть, так хоть старайтесь! Чтобы болельщики видели – даже если не получилось, они старались. В матче против Катара этого не было. Тут еще важный вопрос, есть ли в этом составе лидеры. Пока не вижу.

– Основной состав сыграл плохо. Нет ли смысла выпустить совсем уж дублеров вроде Джикия и Панченко?

– Меня очень разочаровали Газинский и Могилевец. Мы говорим – молодые, перспективные. Да никакие они не перспективные! Вам раз в жизни дается шанс, а вы выходите и бегаете трусцой туда-сюда. Такие люди не могут представлять сборную страны, я им не доверяю. Надо дать Панченко показать себя, он хочет играть. Может, уровень ФНЛ где-то и не соответствует сборной, но Кирилл будет стараться. Думаю, скажется предыдущая работа Черчесова с Кокориным, когда тот неподходяще играл в «Динамо». Журналисты тогда спросили тренера про нападающего, а тот ответил: «Отстаньте вы от Кокорина!» Черчесов опять даст шанс Кокорину. Мол, талантливый парень, играл хорошо. Но это обманчивое мнение. Есть только здесь и сейчас, ничего другого нет. Читаю собратьев журналистов, которые пишут, что Кокорин в «Зените» прибавил. Я этого не вижу. То, что Смолов прибавил, вижу. Поэтому от него и отстали.

– То есть Черчесов привык доверять тем, с кем работал?

– Да, поэтому в сборной Кудряшов, Семенов, спартаковцы, бывшие динамовцы. Но они свой шанс не использовали, и я уверен, что в следующий раз будут Дзагоев, Василий Березуцкий.

Мы выиграем, пусть и с трудом. Как минимум не проиграем. Я верю в людей! Неслучайно они дошли до сборной страны, когда-то у них был спортивный азарт, желание доказать, что они лучше других. Где-то в головах у них это сидит. После того, что они наслушались о себе… Кто-то подумает: «Да пошли вы! Я миллионер», но такие не должны играть в сборной. А большая часть – люди спортивные, в этом моя главная надежда… Хорошо бы, Рамзану Кадырову во время матча разрешили взять микрофон, чтобы он сказал все, что о них думает. Мотиватора лучше я в стране не вижу.

Источник: «Советский спорт»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Румыния Ловчев Евгений
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
diadushka
1479201861
после третьего-четвертого гола от румынов начнет кричать: "судья продажная"
Ответить
Den Bull
1479203535
Это точно!)
Ответить
Главные новости
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
4
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
1
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
Эмери объяснил, почему Хвича может выиграть «Золотой мяч»
11:45
1
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
7
Сафонов оценил победу «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
11:08
2
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
9
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
2
Все новости
Все новости
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
Вчера, 22:10
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
Вчера, 15:40
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
Вчера, 01:00
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+