Сборная Италии сыграет с Германией в товарищеской встрече

Сегодня состоится товарищеский матч между сборными Италии и Германии. В своем последнем поединке «скуадра адзурра» разгромила Лихтенштейн (4:0) в рамках четвертого тура группового раунда отборочного этапа к ЧМ-2018. Подопечные Йоахима Лева в свою очередь вдоволь поиздевались над Сан-Марино (8:0).

Последний раз команды встречались между собой в четвертьфинале чемпионата Европы во Франции. Тогда бундестим в серии пенальти вырвал победу над итальянцами. Как будет в этот раз – посмотрим.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Италия – Германия. Начало в 22:45 по московскому времени. Не пропустите!