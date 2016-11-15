Сборная Сан-Марино – Мюллеру: «Ты не сподобился на забитый мяч даже нам»

Пресс-секретарь сборной Сан-Марино Алан Гасперони ответил нападающему «Баварии» Томасу Мюллеру, заявившему, что матчи с соперниками подобного уровня не имеют ничего общего с профессиональным футболом, а также лишены всякого смысла. Напомним, Германия в матче четвертого тура группового раунда отборочного этапа к ЧМ-2018 отправила в сетку ворот «серениссима» восемь безответных голов.

«Ты не сподобился на забитый мяч даже нам – настолько слабой команде. Футбол не принадлежит Беккенбауэру или Румменигге. Он принадлежит всем тем, кто его любит. Немцев уже ничто не изменит, несмотря на урок от истории, что запугивание – это вовсе не гарантия победы», – написал Гасперони на своей странице в Facebook.