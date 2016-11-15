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  • Сборная Сан-Марино – Мюллеру: «Ты не сподобился на забитый мяч даже нам»

Сборная Сан-Марино – Мюллеру: «Ты не сподобился на забитый мяч даже нам»

15 ноября 2016, 06:58
19

Пресс-секретарь сборной Сан-Марино Алан Гасперони ответил нападающему «Баварии» Томасу Мюллеру, заявившему, что матчи с соперниками подобного уровня не имеют ничего общего с профессиональным футболом, а также лишены всякого смысла. Напомним, Германия в матче четвертого тура группового раунда отборочного этапа к ЧМ-2018 отправила в сетку ворот «серениссима» восемь безответных голов.

«Ты не сподобился на забитый мяч даже нам – настолько слабой команде. Футбол не принадлежит Беккенбауэру или Румменигге. Он принадлежит всем тем, кто его любит. Немцев уже ничто не изменит, несмотря на урок от истории, что запугивание – это вовсе не гарантия победы», – написал Гасперони на своей странице в Facebook.

Источник: Facebook.com
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Сан-Марино Германия Мюллер Томас
Комментарии (19)
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acer2003
1479182485
Красиво Мюллера отпетрушил !!!
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Алексей1988
1479185727
Затроллил отлично ))) Но в целом Мюллер был прав, как не крути.
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sergey_86-76
1479186987
маленький, но очень гордый народ:)))
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Serhio1010
1479187221
Вот это молодец))) аккуратно и изящно ответил Мюллеру за наглость и принебрежение))))
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MEHROJ ЗЕНИТ
1479188204
Зря Мюллер так скал надо уважать соперника какой бы он не был сильный или слабый
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artem 81
1479189147
Мюллер всю дорогу корявки забивает халявные, ещё и пи...ит, ему бы партнеров похуже на лавку бы сел.
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Garrincha58
1479189461
Мюллер так скоро и про Россию скажет мол зачем такие матчи с таким соперником
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super.zenitchik
1479189893
Мюллер вас просто в лупу не разглядел.
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Томь вперёд
1479191359
Молодец! Отлично парировал!
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ASG
1479195102
Достойно, иронично, с ноткой юмора. Гениальный ответ!
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