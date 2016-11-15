Канчельскис: «Обстановка на «Ахмат-Арене» должна помочь сборной России реабилитироваться за провал в Катаре»

Бывший хавбек сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение, что некоторые игроки национальной команды откровенно отбывали номер в товарищеской игре с Катаром (1:2). По его словам, атмосфера, царящая во время матчей на «Ахмат-Арене», должна помочь российским футболистам реабилитироваться за неудачу в Дохе в контрольном поединке с Румынией. Игра состоится сегодня в Грозном и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Надеюсь, что самолюбие взыграет у наших игроков, потому что то, что произошло в Дохе, вообще никуда не годится. Неважную игру сейчас пока еще можно списать на ротацию и обновление сборной, но не то эмоциональное состояние, которое показали наши игроки в четверг. Не хочу переходить на личности, но некоторые откровенно отбывали номер. Сейчас у них будет хороший стимул в виде поддержки трибун «Ахмат-Арены». Там любят футбол, болеют очень эмоционально, а уж приезд своей национальной команды должен придать особую атмосферу матчу. Тем более, возглавляет эту сборную Черчесов, работавший когда-то с «Тереком». Наши футболисты должны проникнуться этой обстановкой и попытаться реабилитироваться за провал в Катаре.

Команда обновляется, от матча к матчу идет постоянная ротация, и тех, кто провел при Черчесове все игры, сейчас в нашей команде единицы. И эти единицы тоже очень нестабильно играют, с перепадами, что в принципе логично – сборная в нынешнем виде существует всего три месяца, поэтому ждать от нее сформировавшегося костяка и узнаваемой игры пока рано. По сути, у нас есть только один человек, которого можно назвать настоящим вожаком, – это Игорь Акинфеев. Да, его сейчас критикуют за бесконечную серию без сухих матчей в Лиге чемпионов за ЦСКА. Но, если бы не Игорь, и сборная, и армейцы пропускали бы гораздо больше», – сказал Канчельскис.