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    Зинченко: «Готовимся к матчу с Сербией как к серьезной игре»

    Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с командой Сербии. Напомним, встреча состоится завтра в Харькове.

    – Каков настрой? Есть ощущения, что промежуточную задачу решили, а теперь товарищеская игра?

    – Задачу мы решим тогда, когда мы выйдем на ЧМ-2018. На любую игру надо настраиваться с полной ответственностью и концентрацией.

    – Уже знаешь, сыграешь ты или нет?

    – Пока нет. Узнаем только завтра.

    – Как готовитесь к сербам?

    – Готовимся как к серьезной игре. Надеемся, что Харьков нас тепло примет.

    – Был раньше на ОСК «Металлист»?

    – Нет. Ни разу. Наслышан о сумасшедшей поддержке.

    Источник: Terrikon

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    14.11.2016 21:50
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