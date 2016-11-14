Зинченко: «Готовимся к матчу с Сербией как к серьезной игре»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с командой Сербии. Напомним, встреча состоится завтра в Харькове.
– Каков настрой? Есть ощущения, что промежуточную задачу решили, а теперь товарищеская игра?
– Задачу мы решим тогда, когда мы выйдем на ЧМ-2018. На любую игру надо настраиваться с полной ответственностью и концентрацией.
– Уже знаешь, сыграешь ты или нет?
– Пока нет. Узнаем только завтра.
– Как готовитесь к сербам?
– Готовимся как к серьезной игре. Надеемся, что Харьков нас тепло примет.
– Был раньше на ОСК «Металлист»?
– Нет. Ни разу. Наслышан о сумасшедшей поддержке.
Источник: Terrikon