Зинченко: «Готовимся к матчу с Сербией как к серьезной игре»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с командой Сербии. Напомним, встреча состоится завтра в Харькове.

– Каков настрой? Есть ощущения, что промежуточную задачу решили, а теперь товарищеская игра?

– Задачу мы решим тогда, когда мы выйдем на ЧМ-2018. На любую игру надо настраиваться с полной ответственностью и концентрацией.

– Уже знаешь, сыграешь ты или нет?

– Пока нет. Узнаем только завтра.

– Как готовитесь к сербам?

– Готовимся как к серьезной игре. Надеемся, что Харьков нас тепло примет.

– Был раньше на ОСК «Металлист»?

– Нет. Ни разу. Наслышан о сумасшедшей поддержке.