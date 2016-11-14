Гнабри посчитал шуткой вызов в сборную Германии

Форвард «Вердера» Серж Гнабри рассказал, что в первый момент посчитал шуткой вызов в сборную Германии на встречу четвертого тура группового раунда отборочного этапа к ЧМ-2018 с Сан-Марино (8:0). Напомним, 21-летний игрок бременцев стал первым с 1976 года футболистом, записавшим на свой счет хет-трик в дебютной игре за национальную команду.

«После звонка тренера и вызова в сборную мне потребовалось время, чтобы осознать, насколько это является правдой. Мне доводилось слышать о различных звонках и розыгрышах, поэтому я не хотел стать жертвой очередной шутки», – приводит слова Гнабри ITV.com.