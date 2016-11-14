Отбор на ЧМ-2018. Бельгия забила 8 голов Эстонии, Греция вырвала ничью у Боснии и Герцеговины

Сборная Бельгии дома одержала крупную победу над Эстонией в матче отборочного турнира к ЧМ-2018. По два забитых мяча на свой счет записали Дрис Мертенс и Ромелу Лукаку.

В другом поединке группы Н Греция в самой концовке игры вырвала ничью у команды Боснии и Герцеговины.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Группой этап. Группа Н. 4-й тур​

Бельгия – Эстония – 8:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Менье, 8; 2:0 – Мертенс, 16; 3:0 – Азар, 25; 3:1 – Аниер, 30; 4:1 – Карраско, 62; 5:1 – Клаван, 64 (в свои ворота); 6:1 – Мертенс, 68; 7:1 – Лукаку, 83; 8:1 – Лукаку, 88.

Греция – Босния и Герцеговина – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Карнезис, 32 (в свои ворота); 1:1 – Цавеллас, 90.

Удаления: Пападопулос, 80 – Джеко, 80.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

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