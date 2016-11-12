Рейнгольд считает, что Россия стала футбольной провинцией

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд остался недоволен игрой сборной России в товарищеском матче против команды Катара (1:2).

– Не могу сказать, что не ожидал подобного результата. Провальное выступление на чемпионате Европы, поражение от Коста-Рики. Мы уже стали футбольной провинцией. Поражение от Катара? Теперь оно.

– Почему же наши футболисты оказались слабее такого соперника?

– Нельзя играть без желания. Наша сборная приехала в Катар, как на курорт, а оказалось там работать надо. Меня удивляет, что это молодые игроки, но у них нет сил, чтобы побегать. Противно было слушать экспертов после матча, которые ссылались на что угодно: климат, перелет, акклиматизацию, несыгранность и так далее, но не на отсутствие мастерства. Хотя именно последнее — главная причина. Сборной у нас нет.

– Почему Станислав Черчесов решил сыграть в три центральных защитника?

– Для меня многие решения Черчесова — загадка. Объясните, почему он берет в сборную игроков, которые в основные составы своих клубов не проходят: Роман Шишкин, Павел Могилевец и Иван Новосельцев? Чем они помочь могут?

Черчесов экспериментирует, но безответственно играют футболисты. Уверен, что и половины требований тренера они не выполняют. И если такое происходит не впервые нужно принимать решительные шаги и не вызывать отдельных игроков.

– Изменилось ли что-нибудь в сборной по сравнению с тем, что было на чемпионате Европы?

– Ничего. Состав немного другой, а игра… Как ее не было, так и нет. У меня даже создалось впечатление, что футболисты не вспотели. Мало, очень мало они работали на поле. Лучше бы прямо заявили — не хотим играть за сборную, хотим отдыхать во время паузы. И не приглашали бы. Всем было бы лучше.

Проблема в том, что после такого матча невозможно анализировать игру. Ее не было. Нужно понять, почему команда так халатно отнеслась к этому матчу. Да еще и после поражения от «великой» Коста-Рики. Неужели совсем не было желания реваншироваться.