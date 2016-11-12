Смольников хочет, чтобы на Кубке конфедераций сборной России попались самые сильные соперники

Защитник «Зенита» и сборной России Игорь Смольников поделился ожиданиями от жеребьевки Кубка конфедераций, а также признался, что ему не терпится сыграть на новом стадионе сине-бело-голубых на Крестовском острове.

— На новом стадионе «Зенита» на Крестовском острове уже сыгран тестовый матч. Наверное, вам и другим игрокам команды тоже не терпится опробовать новую арену?

— Да, конечно! Уверен, не только мы, игроки «Зенита», но и все болельщики нашей команды уже очень хотят лично убедиться, как будет выглядеть футбол на новой арене. Ждем с нетерпением, когда сможем начать играть там официальные матчи.

— Буквально через две недели в Казани состоится жеребьевка Кубка конфедераций. Кого хотели бы видеть соперниками российской сборной на групповом этапе?

— Пусть нам попадутся самые сильные команды, а там посмотрим.