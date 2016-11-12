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  • Смольников хочет, чтобы на Кубке конфедераций сборной России попались самые сильные соперники

Смольников хочет, чтобы на Кубке конфедераций сборной России попались самые сильные соперники

12 ноября 2016, 09:34
20

Защитник «Зенита» и сборной России Игорь Смольников поделился ожиданиями от жеребьевки Кубка конфедераций, а также признался, что ему не терпится сыграть на новом стадионе сине-бело-голубых на Крестовском острове.

— На новом стадионе «Зенита» на Крестовском острове уже сыгран тестовый матч. Наверное, вам и другим игрокам команды тоже не терпится опробовать новую арену?

— Да, конечно! Уверен, не только мы, игроки «Зенита», но и все болельщики нашей команды уже очень хотят лично убедиться, как будет выглядеть футбол на новой арене. Ждем с нетерпением, когда сможем начать играть там официальные матчи.

— Буквально через две недели в Казани состоится жеребьевка Кубка конфедераций. Кого хотели бы видеть соперниками российской сборной на групповом этапе?

— Пусть нам попадутся самые сильные команды, а там посмотрим.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Смольников Игорь
Комментарии (20)
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Антибиотик
1478933820
Для вас и Катар сильная команда.
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Obojaemiy
1478934986
сильная - это он имел ввиду команды уровня Катара. остальные сборные это для них уже Космос. лучше бы приняли участие в турнире "Кожаный мяч" гляди и выиграли бы дворовых мальчишек))
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life85
1478935033
Типа , уважительная причина будет , когда опять опозорятся .
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семечкин
1478939857
А что случилось-то, ребятишки, что все завыли? Ну, проиграли мы Катару...ну, нет игры пока.... Посмотрите реально, чем и кем Черчесов может наладить более-менее приличную игру и будьте уверены, что Черчесов-не лошара и не хуже вас всех знает, как и с кем надо играть в футбол... Вот все орали, что надо менять пенсионеров- Игнашевич ушёл, Березуцкого не взяли, и что? что-ли что-то поменялось? Вот "эксперты" проэкспертили, что Кокоша "заиграл" после отлучения лучше, ..ну взял его Черчесов, посмотреть....посмотрели,как он пенали бьёт??? Не писайте раньше времени, вернётся Смолов, Дзагоев, обкатаются центральные защитники и СЫГРАЕМ В СВОЮ СИЛУ... Только не надо ждать, что мы всех порвём!!!! С Болтом на стометровке тоже ещё семеро бегут...и никто из них не победит и все об этом знают, но ведь бегут!!!
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NotFound
1478941101
Сан-Марино, Косово, Лихтенштейн ))
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mik1954
1478941290
Да вы со слабыми справьтесь сначала...
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franck_ribery
1478942063
— Пусть нам попадутся самые сильные команды, а там посмотрим как они умеют играют в футбол)))
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KARAT777
1478942102
Отмазка будет, что соперники сильные, не получилось немного, не повезло и т.д. Со слабым соперником нет отговорок ...
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ribavadim
1478945546
Боюсь, что даже стремительные "Монгольские Вихри,"во главе с "Молниеносным" Алтанхуягом, на новом вибрирующем стадионе , сегодня, смогли-бы "порвать как тузик грелку", нашу "Победоносную Дружину"! Зачем-же в этой нелёгкой борьбе иступлённо искать поражений? Опасных соперников лучше заранее облетать на метле десятым кругом! Побеждать придётся - "правильным выбором".Другого пути пока не существует.
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polt
1478983679
Наши супер-футболисты живут не реалиями, как будто что-то откуда-то возмется...
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