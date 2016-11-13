Отбор на ЧМ-2018. Испания разгромила Македонию, Италия забила четыре безответных гола Лихтенштейну

В матче отборочного турнира к ЧМ-2018 сборная Италии в гостях разгромила Лихтенштейн, отправив в ворота соперника четыре безответных гола – 4:0. Дублем отметился Андреа Белотти.

В других встречах Испания с аналогичным счетом не оставила шансов Македонии, Израиль одержал гостевую победу над Албанией.

Отметим, что сборные Италии и Испании имеют в активе по 10 очков и делят первую строчку турнирной таблицы группы G.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Группой этап. Группа G. 4-й тур

Лихтенштейн – Италия – 0:4 (0:4)

Голы: 0:1 – Белотти, 11; 0:2 – Иммобиле, 12; 0:3 – Кандрева, 32; 0:4 – Белотти, 44.

Албания – Израиль – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Захави, 18 (с пенальти); 0:2 – Эйнбиндер, 66; 0:3 – Элинар, 84.

Удаления: Джимсити, 17; Бериша, 55 – нет.

Испания – Македония – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Велкоски, 34 (в свои ворота); 2:0 – Витоло, 63; 3:0 – Монреаль, 84; 4:0 – Адурис, 85.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)