Отбор на ЧМ-2018. Хорватия обыграла Исландию, Турция взяла верх над Косово

В матче отборочного турнира к ЧМ-2018 сборная Хорватии на своем поле добилась победы над Исландией – 2:0. Дубль на свой счет записал полузащитник Марсело Брозович.

В другой встрече Турция благодаря двум забитым в начале второго тайма мячам обыграла Косово со счетом 2:0.

Таким образом, Хорватия набрала 10 очков и единолично возглавила группу I. Исландия с семью баллами расположилась на втором месте. В активе Турции – пять очков и четвертое место. Косово замыкает турнирную таблицу.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Группой этап. Группа I. 4-й тур

Хорватия – Исландия – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Брозович, 15; 2:0 – Брозович, 90.

Удаление: Перишич, 90 – нет.

Турция – Косово – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Йилмаз, 51; 2:0 – Шен, 55.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)