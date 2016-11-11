Шевченко: «Задача Украины – не фантазировать, а исходить из того, что имеем»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко уверенно настроен на победу в ближайшем отборочном матче к чемпионату мира-2018 против Финляндии.

«В стартовых матчах турнира финны должны были добиваться большего. Наша задача – не фантазировать, а исходить из того, что имеем. Как следует настроиться на субботнюю встречу с Финляндией, не позволив себе даже намека на недооценку, завоевать три очка – и только после этого рассуждать, каким должно быть наше место в группе.

Коноплянка? Он почувствовал небольшой дискомфорт в мышце. С тех пор, как это произошло, было проведено несколько обследований, а в четверг Женя попытался потренироваться. От прошлых неприятных ощущений не осталось и следа, спазм отпустил, так что в Одессу Коноплянка летит полноправным претендентом на место в стартовом составе. А попадет ли в него – решим накануне игры», – рассказал Шевченко.

Матч отборочного раунда чемпионата мира-2018 Украина – Финляндия состоится 12 ноября.